Семин – о Кикнадзе: «Лучшее для «Локомотива» – если он уйдет. Болельщики сразу пойдут на трибуны»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о генеральном директоре клуба Василии Кикнадзе.

«Конечно, не жалею. Я обязательно должен отстаивать свои интересы. Начать свою работу с 11-го места, стать чемпионом. Количество людей увеличилось с пяти тысяч до двадцати. Приходят люди, которые должны прислушиваться к тому, что говорят профессионалы на ту или иную тему.

Я должен отстаивать свое мнение, чтобы не рухнул клуб, чтобы болельщики ходили, чтобы их было больше. Это мои принципы.

Почему я проигравшая сторона? Это нормальная ситуация. Тренера назначают, чтобы уволить. Но дело не в том, что Семина уволили, а в направлении работы, которая уже началась. Думаю, самое лучшее для «Локомотива» — если Кикнадзе уйдет. Болельщики сразу пойдут на трибуны, спонсоры будут ближе к клубу.

У каждого тренера есть работа, хорошо он ее выполнил или плохо. У меня совесть чиста. Я свою работу сделал не просто хорошо, а отлично. Взяли чемпионство, два раза — серебряные медали. Это приблизительно 80 миллионов. Игроки в цене выросли. Что еще надо?» – сказал Семин в эфире «Матч ТВ».

14 мая 2020 года совет директоров «Локомотива» решил не продлевать контракт с Семиным.

Вчера стало известно, что Семин может войти в тренерский штаб «Балтики».

Семин: «Будущее в «Локомотиве» у меня есть, но только без Кикнадзе»