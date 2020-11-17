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    Семин – о Кикнадзе: «Лучшее для «Локомотива» – если он уйдет. Болельщики сразу пойдут на трибуны»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о генеральном директоре клуба Василии Кикнадзе.

    «Конечно, не жалею. Я обязательно должен отстаивать свои интересы. Начать свою работу с 11-го места, стать чемпионом. Количество людей увеличилось с пяти тысяч до двадцати. Приходят люди, которые должны прислушиваться к тому, что говорят профессионалы на ту или иную тему.

    Я должен отстаивать свое мнение, чтобы не рухнул клуб, чтобы болельщики ходили, чтобы их было больше. Это мои принципы.

    Почему я проигравшая сторона? Это нормальная ситуация. Тренера назначают, чтобы уволить. Но дело не в том, что Семина уволили, а в направлении работы, которая уже началась. Думаю, самое лучшее для «Локомотива» — если Кикнадзе уйдет. Болельщики сразу пойдут на трибуны, спонсоры будут ближе к клубу.

    У каждого тренера есть работа, хорошо он ее выполнил или плохо. У меня совесть чиста. Я свою работу сделал не просто хорошо, а отлично. Взяли чемпионство, два раза — серебряные медали. Это приблизительно 80 миллионов. Игроки в цене выросли. Что еще надо?» – сказал Семин в эфире «Матч ТВ».

    • 14 мая 2020 года совет директоров «Локомотива» решил не продлевать контракт с Семиным.
    • Вчера стало известно, что Семин может войти в тренерский штаб «Балтики».

    Семин: «Будущее в «Локомотиве» у меня есть, но только без Кикнадзе»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.11.2020 22:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1811

      PAREVG. 17 минут назад

      Уйти, должен не только грызун, но и председатель совета директоров - Мещеряков.

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      Рейтинг: +422

      Алекс636363 2 часа назад

      семин, ты, конечно, легенда для локо, но сиди уже на пенсии, здоровье поправляй. а кикнадзе уйдет в историю. со знаком минус, и это не обсуждается. дайте дорогу молодым, старичье

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