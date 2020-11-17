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    «Ливерпуль» готов продать Салаха, Мане или Фирмино, чтобы опередить «Реал» в борьбе за Мбаппе

    «Ливерпуль» готов продать одного из лидеров команды, чтобы подписать контракт с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе следующим летом, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Sunday Times.

    «Ливерпуль» хочет опередить мадридский «Реал» в гонке за французским форвардом, контракт которого заканчивается в 2022 году. Мерсисайдский клуб рассматривает возможность продажи Мохамеда Салаха, Садио Мане или Роберто Фирмино, чтобы освободить место для Килиана Мбаппе. У всех троих футболистов контракты действуют до 2023 года. Если поступит хорошее предложение, «Ливерпуль» сможет продать одного из футболистов.

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    Источник: Mundo Deportivo

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