«Ливерпуль» готов продать Салаха, Мане или Фирмино, чтобы опередить «Реал» в борьбе за Мбаппе

«Ливерпуль» готов продать одного из лидеров команды, чтобы подписать контракт с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе следующим летом, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Sunday Times.

«Ливерпуль» хочет опередить мадридский «Реал» в гонке за французским форвардом, контракт которого заканчивается в 2022 году. Мерсисайдский клуб рассматривает возможность продажи Мохамеда Салаха, Садио Мане или Роберто Фирмино, чтобы освободить место для Килиана Мбаппе. У всех троих футболистов контракты действуют до 2023 года. Если поступит хорошее предложение, «Ливерпуль» сможет продать одного из футболистов.