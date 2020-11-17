Аджоев: «Судейство в РПЛ и еврокубках отличается. Игроки наших ведущих клубов падают и ждут свистка, а его нет»

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал об отличиях судейства в РПЛ и еврокубках.

— После поражения от ЦСКА вы сказали, что вам стыдно за российский футбол.

— Естественно, те слова были вызваны определенным судейским решением, но обратите внимание на количество скандальных ситуаций с участием арбитров. Их, мягко говоря, немало, поэтому проблема есть. И повторю, говорим об этом не только мы, но и другие клубы.

Да взять даже наши матчи в Москве со «Спартаком» и ЦСКА: ошибочное удаление Лесового в первом случае, более чем сомнительный пенальти в игре с армейцами оказали прямое влияние на результат.

А потом наши ведущие клубы выходят играть в еврокубках и видят, что судейство здесь и там отличается. Игроки падают и ждут свистка, а его нет. Поэтому не считаю правильным замалчивать проблему и обманывать самих себя.

— Безбородова, Левникова и Вилкова отстранили от работы. Это адекватная реакция?

— В такие детали погружаться уже не хотелось бы — у судей есть свои руководители. Подходы, методы работы, стратегию должны определять они: кого, как и за что наказывать.

Нам же важен конечный результат. Он заключается в том, чтобы после игр не было поводов обсуждать судейские ошибки. Ведь в этих разговорах на самом деле никто не заинтересован и было бы здорово обойтись без них. Гораздо приятнее обсуждать сам футбол.

Аджоев: «Когда вижу такие пенальти, как «Арсеналу» в матче с ЦСКА, стыдно за весь российский футбол»