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  • Аджоев: «Судейство в РПЛ и еврокубках отличается. Игроки наших ведущих клубов падают и ждут свистка, а его нет»

Аджоев: «Судейство в РПЛ и еврокубках отличается. Игроки наших ведущих клубов падают и ждут свистка, а его нет»

17 ноября 2020, 10:51
4

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал об отличиях судейства в РПЛ и еврокубках.

— После поражения от ЦСКА вы сказали, что вам стыдно за российский футбол.

— Естественно, те слова были вызваны определенным судейским решением, но обратите внимание на количество скандальных ситуаций с участием арбитров. Их, мягко говоря, немало, поэтому проблема есть. И повторю, говорим об этом не только мы, но и другие клубы.

Да взять даже наши матчи в Москве со «Спартаком» и ЦСКА: ошибочное удаление Лесового в первом случае, более чем сомнительный пенальти в игре с армейцами оказали прямое влияние на результат.

А потом наши ведущие клубы выходят играть в еврокубках и видят, что судейство здесь и там отличается. Игроки падают и ждут свистка, а его нет. Поэтому не считаю правильным замалчивать проблему и обманывать самих себя.

— Безбородова, Левникова и Вилкова отстранили от работы. Это адекватная реакция?

— В такие детали погружаться уже не хотелось бы — у судей есть свои руководители. Подходы, методы работы, стратегию должны определять они: кого, как и за что наказывать.

Нам же важен конечный результат. Он заключается в том, чтобы после игр не было поводов обсуждать судейские ошибки. Ведь в этих разговорах на самом деле никто не заинтересован и было бы здорово обойтись без них. Гораздо приятнее обсуждать сам футбол.

Аджоев: «Когда вижу такие пенальти, как «Арсеналу» в матче с ЦСКА, стыдно за весь российский футбол»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Арсенал Аджоев Гурам
Комментарии (4)
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СвинкаСправедливости
1605604996
Наоборот. Всяким ЦСКА, Зенитам и Ростовам позволяет безнаказанно толкаться и бить по ногам, а в ЕК за такое сразу карают, поэтому они там не играют в футбол в принципе.
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NewLife
1605605343
Плохой танцор.
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annamalykowa
1605606732
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a s
1605615610
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