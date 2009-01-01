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    Аджоев: «Судейство в РПЛ и еврокубках отличается. Игроки наших ведущих клубов падают и ждут свистка, а его нет»

    Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал об отличиях судейства в РПЛ и еврокубках.

    — После поражения от ЦСКА вы сказали, что вам стыдно за российский футбол.

    — Естественно, те слова были вызваны определенным судейским решением, но обратите внимание на количество скандальных ситуаций с участием арбитров. Их, мягко говоря, немало, поэтому проблема есть. И повторю, говорим об этом не только мы, но и другие клубы.

    Да взять даже наши матчи в Москве со «Спартаком» и ЦСКА: ошибочное удаление Лесового в первом случае, более чем сомнительный пенальти в игре с армейцами оказали прямое влияние на результат.

    А потом наши ведущие клубы выходят играть в еврокубках и видят, что судейство здесь и там отличается. Игроки падают и ждут свистка, а его нет. Поэтому не считаю правильным замалчивать проблему и обманывать самих себя.

    — Безбородова, Левникова и Вилкова отстранили от работы. Это адекватная реакция?

    — В такие детали погружаться уже не хотелось бы — у судей есть свои руководители. Подходы, методы работы, стратегию должны определять они: кого, как и за что наказывать.

    Нам же важен конечный результат. Он заключается в том, чтобы после игр не было поводов обсуждать судейские ошибки. Ведь в этих разговорах на самом деле никто не заинтересован и было бы здорово обойтись без них. Гораздо приятнее обсуждать сам футбол.

    Аджоев: «Когда вижу такие пенальти, как «Арсеналу» в матче с ЦСКА, стыдно за весь российский футбол»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7

      annamalykowa 1 час назад

      СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ----- https://take.im/nKcHg

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      Рейтинг: +5116

      NewLife 1 час назад

      Плохой танцор.

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      Рейтинг: +1925

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Наоборот. Всяким ЦСКА, Зенитам и Ростовам позволяет безнаказанно толкаться и бить по ногам, а в ЕК за такое сразу карают, поэтому они там не играют в футбол в принципе.

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      Рейтинг: +16367

      silver29 3 часа назад

      Беда многих команд РПЛ и в частности Спартака, что они играют не до свистка ((( от этого много голов "в раздевалку".

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