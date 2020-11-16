«Ювентус» может купить Икарди на замену Дибале

«Ювентус» сохраняет интерес к нападающему «ПСЖ» Мауро Икарди, пишет Calciomercato.
По информации источника, 27-летний футболист остается приоритетным вариантом усиления атаки для туринского клуба.
«Ювентус» может купить аргентинца в качестве замены для Пауло Дибалы, с которым не удается договориться о продлении контракта, истекающего в 2022 году.
- Рыночная стоимость Икарди – 55 миллионов евро.
- За «ПСЖ» форвард выступает с сентября 2019 года.
- В его активе 22 гола и четыре ассиста в 38 матчах.
Источник: Calciomercato