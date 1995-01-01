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    «Ювентус» может купить Икарди на замену Дибале

    «Ювентус» сохраняет интерес к нападающему «ПСЖ» Мауро Икарди, пишет Calciomercato.

    По информации источника, 27-летний футболист остается приоритетным вариантом усиления атаки для туринского клуба.

    «Ювентус» может купить аргентинца в качестве замены для Пауло Дибалы, с которым не удается договориться о продлении контракта, истекающего в 2022 году.

    • Рыночная стоимость Икарди – 55 миллионов евро.
    • За «ПСЖ» форвард выступает с сентября 2019 года.
    • В его активе 22 гола и четыре ассиста в 38 матчах.

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    Источник: Calciomercato

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