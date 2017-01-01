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    KazFootball: Тихонов покинет «Астану» в конце сезона. Его назначили месяц назад

    Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов близок к уходу из клуба, информирует KazFootball. Его также покинут менеджеры и некоторые футболисты.

    Перестройка внутри «Астаны» связана с выступлением клуба в КПЛ и еврокубках – оно руководителями было признано неудачным.

    • Сейчас «Астана» идет в КПЛ третьей.
    • В Лиге чемпионов «Астана» не прошла квалификацию.
    • Тихонов возглавил клуб в октябре.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: KazFootball

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      sashadugzaeva 9 минут назад


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      Рейтинг: +3721

      Павелий 21 минуту назад

      Бред. Он же не был тренером команды, когда они вылетали из европейских квалификаций.

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      Рейтинг: +2365

      Бухбух 47 минут назад

      Вот он - уровень российских тренеров. Уже казахам не нужны.

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