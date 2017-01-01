KazFootball: Тихонов покинет «Астану» в конце сезона. Его назначили месяц назад

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Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов близок к уходу из клуба, информирует KazFootball. Его также покинут менеджеры и некоторые футболисты.
Перестройка внутри «Астаны» связана с выступлением клуба в КПЛ и еврокубках – оно руководителями было признано неудачным.
- Сейчас «Астана» идет в КПЛ третьей.
- В Лиге чемпионов «Астана» не прошла квалификацию.
- Тихонов возглавил клуб в октябре.
Источник: KazFootball
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