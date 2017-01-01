KazFootball: Тихонов покинет «Астану» в конце сезона. Его назначили месяц назад

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов близок к уходу из клуба, информирует KazFootball. Его также покинут менеджеры и некоторые футболисты.

Перестройка внутри «Астаны» связана с выступлением клуба в КПЛ и еврокубках – оно руководителями было признано неудачным.