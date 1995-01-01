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    «Это красная карточка». Карпин споткнулся и упал на тренировке «Ростова»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не удержал равновесие на тренировке. Видео доступно ниже.

    «Как по мне, так это пенальти и красная карточка. VAR, конечно, разберется. Ну, а вы-то что думаете?» – написал Карпин.

    • «Ростов» идет в РПЛ шестым.
    • 22 ноября команда сыграет в 15-м туре РПЛ с «Рубином».
    • Карпин в тренерской карьере трофеев не брал.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Валерия Карпина

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    Сегодня, 14:05
    Комментарии8
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      Рейтинг: +11

      sashadugzaeva 10 минут назад


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      Рейтинг: +13149

      derrik2000 56 минут назад

      Вот уж в чём в чём, а в умении посмеяться над собой Карпину не откажешь. )

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      Рейтинг: +1535

      altezzik 1 час назад

      Заболотный. Часть вторая.

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      Рейтинг: +5062

      NewLife 2 часа назад

      Зачет, Валэра.

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      Рейтинг: +10508

      alarm 2 часа назад

      там невидимый манекен стоял)

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      Рейтинг: +5062

      NewLife > alarm 2 часа назад

      Там пупсик пробегал. А тебе что, не стыдно за Спартак в этом случае ?

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      Рейтинг: +10508

      alarm > NewLife 2 часа назад

      мне всегда стыдно за спартак, а что?

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      Рейтинг: +3992

      Yurok161 2 часа назад

      На усмотрение судьи. В зависимости от соперника.

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