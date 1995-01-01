«Это красная карточка». Карпин споткнулся и упал на тренировке «Ростова»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не удержал равновесие на тренировке. Видео доступно ниже.
«Как по мне, так это пенальти и красная карточка. VAR, конечно, разберется. Ну, а вы-то что думаете?» – написал Карпин.
- «Ростов» идет в РПЛ шестым.
- 22 ноября команда сыграет в 15-м туре РПЛ с «Рубином».
- Карпин в тренерской карьере трофеев не брал.