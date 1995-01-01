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    «Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Браги» Кармо

    Центральный защитник «Браги» Давид Кармо может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

    По информации ESPN, 21-летний футболист – один из вариантов усиления обороны, который рассматривается главным тренером манкунианцев Уле-Гуннаром Сульшером.

    Минувшим летом на португальца также претендовали «Рома» и «Фиорентина».

    • Рыночная стоимость Кармо – 6 миллионов евро.
    • В текущем сезоне игрок получил пять желтых карточек и одну красную в восьми матчах в составе «Браги».
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года.

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    Источник: ESPN

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