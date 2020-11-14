«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Браги» Кармо

Центральный защитник «Браги» Давид Кармо может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По информации ESPN, 21-летний футболист – один из вариантов усиления обороны, который рассматривается главным тренером манкунианцев Уле-Гуннаром Сульшером.

Минувшим летом на португальца также претендовали «Рома» и «Фиорентина».