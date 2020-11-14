«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Браги» Кармо

Центральный защитник «Браги» Давид Кармо может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
По информации ESPN, 21-летний футболист – один из вариантов усиления обороны, который рассматривается главным тренером манкунианцев Уле-Гуннаром Сульшером.
Минувшим летом на португальца также претендовали «Рома» и «Фиорентина».
- Рыночная стоимость Кармо – 6 миллионов евро.
- В текущем сезоне игрок получил пять желтых карточек и одну красную в восьми матчах в составе «Браги».
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года.
Источник: ESPN