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    Польша забила Украине после выхода Лунина за пределы штрафной и его потери мяча

    В эти минуты проходит товарищеский матч между сборными Польши и Украины. В первом тайме счет открыл форвард «Герты» Кшиштоф Пентек.

    Голу предшествовал выход за пределы штрафной вратаря Андрея Лунина, видео доступно ниже.

    • Голкипер «Реала» Лунин не провел в клубном сезоне ни матча.
    • На счету футболиста семь матчей за сборную.
    • Рынок оценивает Лунина в 3 миллиона евро.

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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