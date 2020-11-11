Польша забила Украине после выхода Лунина за пределы штрафной и его потери мяча

В эти минуты проходит товарищеский матч между сборными Польши и Украины. В первом тайме счет открыл форвард «Герты» Кшиштоф Пентек.
Голу предшествовал выход за пределы штрафной вратаря Андрея Лунина, видео доступно ниже.
- Голкипер «Реала» Лунин не провел в клубном сезоне ни матча.
- На счету футболиста семь матчей за сборную.
- Рынок оценивает Лунина в 3 миллиона евро.
Смотри, что натворил Лунин в игре с ПольшейИ это вратарь «Реала» pic.twitter.com/TGrsnf0vqJ— Матч ТВ (@MatchTV) November 11, 2020