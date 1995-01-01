«Краснодар» не намерен увольнять Мусаева

Директор СЕЛЬПО кладовщика "на переправе" не меняет!
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев продолжит работать с командой.
Как сообщает Metaratings, руководство клуба понимает сложную ситуацию с травмированными игроками, поэтому пока не собирается отправлять в отставку 36-летнего специалиста.
- Мусаев де-факто возглавляет «Краснодар» с весны 2018 года.
- Команда потерпела пять поражений подряд – это антирекорд.
- В турнирной таблице РПЛ краснодарцы занимают занимают десятое место по итогам 14 туров.