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    «Краснодар» не намерен увольнять Мусаева

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев продолжит работать с командой.

    Как сообщает Metaratings, руководство клуба понимает сложную ситуацию с травмированными игроками, поэтому пока не собирается отправлять в отставку 36-летнего специалиста.

    • Мусаев де-факто возглавляет «Краснодар» с весны 2018 года.
    • Команда потерпела пять поражений подряд – это антирекорд.
    • В турнирной таблице РПЛ краснодарцы занимают занимают десятое место по итогам 14 туров.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:34
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4057

      sochi-2013 1 час назад

      Директор СЕЛЬПО кладовщика "на переправе" не меняет!

      0
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      Рейтинг: +927

      Ужас Бората 1 час назад

      А за что его увольнять? Он вывел Краснодар в групповой раунд ЛЧ и вполне достойно команда играет на два фронта с короткой скамейкой и без нормального усиления (молодежь из 2-й команды пока не тянет).

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      Рейтинг: +5356

      maior-60 1 час назад

      Остаюсь при своем мнении: Мусаев - толковый тренер и в нынешнем положении Краснодара его прямой вины нет.

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      Рейтинг: +4681

      Томик > maior-60 4 минуты назад

      А когда он успел толковым тренером стать? Может что с кем выиграл, подскажите! Или вытащил "Краснодар" из второй лиги в премьер? А то я не в курсе, но хотелось бы обладать информацией.

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      Рейтинг: +539

      Хейтер Аларм 2 часа назад

      Тогда ждем еще поражения 4

      4
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      Рейтинг: +5809

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Всё верно.
      За результат , трансферы не Галицкого же ругать ?
      Такой вот громоотвод, терпила.

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