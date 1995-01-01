«Краснодар» не намерен увольнять Мусаева

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев продолжит работать с командой.

Как сообщает Metaratings, руководство клуба понимает сложную ситуацию с травмированными игроками, поэтому пока не собирается отправлять в отставку 36-летнего специалиста.