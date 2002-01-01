АПЛ. «Тоттенхэм» победил «Вест Бромвич» благодаря голу Кейна на 88-й минуте и вышел в лидеры

Моур пока что показывает, что не совсем спёкся, но итоги будем подводить в конце сезона. Лидс сейчас на 15-м месте, а Сотон на 2-м, но никто же не скажет, что Бьелса хуже Хайзенхюттля.
В матче 8-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» на выезде с минимальным счетом обыграл «Вест Бромвич» – 1:0. Единственный гол в концовке встречи забил нападающий Гарри Кейн.
Команда Жозе Моуринью набрала 17 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице.
Чемпионат Англии. АПЛ. 8-й тур
Вест Бромвич – Тоттенхэм – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Кейн, 88.