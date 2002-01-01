АПЛ. «Тоттенхэм» победил «Вест Бромвич» благодаря голу Кейна на 88-й минуте и вышел в лидеры

В матче 8-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» на выезде с минимальным счетом обыграл «Вест Бромвич» – 1:0. Единственный гол в концовке встречи забил нападающий Гарри Кейн.

Команда Жозе Моуринью набрала 17 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. АПЛ. 8-й тур

Вест Бромвич – Тоттенхэм – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Кейн, 88.

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