Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    АПЛ. «Тоттенхэм» победил «Вест Бромвич» благодаря голу Кейна на 88-й минуте и вышел в лидеры

    В матче 8-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» на выезде с минимальным счетом обыграл «Вест Бромвич» – 1:0. Единственный гол в концовке встречи забил нападающий Гарри Кейн.

    Команда Жозе Моуринью набрала 17 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 8-й тур

    Вест Бромвич – Тоттенхэм – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кейн, 88.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:56
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10771

      Cules2013 1 час назад

      Моур пока что показывает, что не совсем спёкся, но итоги будем подводить в конце сезона. Лидс сейчас на 15-м месте, а Сотон на 2-м, но никто же не скажет, что Бьелса хуже Хайзенхюттля.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80357
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru