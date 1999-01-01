Зидан: «Рамос – лучший защитник в истории»

сравнить нападающих сложно ,а защитников еще сложнее, это у вратарей мега сейвы, это у нападающих крутые голы и в большом количестве. А что у полузащитников ? максимум голевые и старания, а у защитников и того меньше. Если бы рамос еще не был такой любитель КК, было бы еще лучше. Но то что он нереально крутой защитник это факт. Есть да, были и мальдини, и пуйоль, и неста, да даже дани алвес был великолепен в своей мере, ну как минимум для меня. Возможно рамос действительно один из лучших на моей памяти
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан определили место защитника Серхио Рамоса в истории футбола. По мнению француза, испанец – лучший в своем амплуа.
«Один из лучших защитников в мире. Он доказал это. Он лучший защитник в истории», – цитирует Зидана Goal.com.
- Рамос в сезоне Примеры провел семь матчей, забил два гола.
- Он играет в Мадриде с 2005 года.
- С «Реалом» Рамос четыре раза взял Лигу чемпионов.