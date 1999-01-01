Зидан: «Рамос – лучший защитник в истории»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан определили место защитника Серхио Рамоса в истории футбола. По мнению француза, испанец – лучший в своем амплуа.

«Один из лучших защитников в мире. Он доказал это. Он лучший защитник в истории», – цитирует Зидана Goal.com.