Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    Зидан: «Рамос – лучший защитник в истории»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан определили место защитника Серхио Рамоса в истории футбола. По мнению француза, испанец – лучший в своем амплуа.

    «Один из лучших защитников в мире. Он доказал это. Он лучший защитник в истории», – цитирует Зидана Goal.com.

    • Рамос в сезоне Примеры провел семь матчей, забил два гола.
    • Он играет в Мадриде с 2005 года.
    • С «Реалом» Рамос четыре раза взял Лигу чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:53
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10071

      DeStar 42 минуты назад

      сравнить нападающих сложно ,а защитников еще сложнее, это у вратарей мега сейвы, это у нападающих крутые голы и в большом количестве. А что у полузащитников ? максимум голевые и старания, а у защитников и того меньше. Если бы рамос еще не был такой любитель КК, было бы еще лучше. Но то что он нереально крутой защитник это факт. Есть да, были и мальдини, и пуйоль, и неста, да даже дани алвес был великолепен в своей мере, ну как минимум для меня. Возможно рамос действительно один из лучших на моей памяти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1474

      Torvald64 1 час назад

      Серёжа, конечно, упырь.
      Но положа руку на сердце, любой хотел бы его видеть в своей команде. Даже болельщики Барселоны в тайне, хоть никогда в этом и не признаются))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +934

      Benifacto 1 час назад

      после Паоло Мальдини!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80357
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru