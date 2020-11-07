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    АПЛ. «Челси» разгромил «Шеффилд Юнайтед»; лондонцы победили в последних четырех играх с общим счетом 14:1

    «Челси» одержал волевую победу над «Шеффилд Юнайтед». У гостей единственный мяч забил Дэвид МакГолдрик.

    Дебютный гол в АПЛ в возрасте 36 лет забил защитник Тиаго Силва.

    «Челси» в последних четырех играх победил с общим счетом 14:1.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 8-й тур

    Челси – Шеффилд Юнайтед – 4:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – МакГолдрик, 9; 1:1 – Абрахам, 23; 2:1 – Чилвел, 34; 3:1 – Силва, 77; 4:1 – Вернер, 80.

    Календарь АПЛ

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2020 22:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +504

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Стоило только приобрести нормального вратаря и сразу пошла игра. Кепа - полный ноль и дырка от бублика, за что там 70 лямов было уплочено?

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      Рейтинг: +4147

      dinar7777dinar 1 час назад

      видно сразу прибали ! с таким составом еще бы то. если купят хороших цз этот челси может на многое претендовать .

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