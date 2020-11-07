АПЛ. «Челси» разгромил «Шеффилд Юнайтед»; лондонцы победили в последних четырех играх с общим счетом 14:1

Стоило только приобрести нормального вратаря и сразу пошла игра. Кепа - полный ноль и дырка от бублика, за что там 70 лямов было уплочено?
«Челси» одержал волевую победу над «Шеффилд Юнайтед». У гостей единственный мяч забил Дэвид МакГолдрик.
Дебютный гол в АПЛ в возрасте 36 лет забил защитник Тиаго Силва.
«Челси» в последних четырех играх победил с общим счетом 14:1.
Чемпионат Англии. АПЛ. 8-й тур
Челси – Шеффилд Юнайтед – 4:1 (2:1)
Голы: 0:1 – МакГолдрик, 9; 1:1 – Абрахам, 23; 2:1 – Чилвел, 34; 3:1 – Силва, 77; 4:1 – Вернер, 80.