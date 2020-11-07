Парфенов: «Понимаю фанатов «Арсенала». Будем исправлять ситуацию, сражаться, биться»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов оценил исход матча 14-го тура РПЛ против «Ротора» (1:1). Гости заканчивали встречу в меньшинстве.
«Начали здорово, забили неплохой мяч. Потом как будто испугались победы. Отдали инициативу, но в таких ситуациях надо дальше отодвигать игру от своих ворот и создавать моменты самим.
Пропущенный гол – обычная позиционная ошибка в обороне. Надо исправлять. Дальше встал вопрос реализации – создавали моменты.
Будем исправлять ситуацию, понимаю болельщиков. Есть проблемы в плане травм. Будем сражаться, биться за очки», – сказал Парфенов.
- «Арсенал» идет в таблице 12-м.
- Парфенов возглавил команду на этой неделе.
- Следующий соперник туляков – «Локомотив» (21 ноября).
Источник: ютуб-канал «Арсенала»