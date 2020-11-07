Менди впервые пропустил в «Челси» – в седьмом матче

В эти минуты проходит матч восьмого тура АПЛ между «Челси» и «Шеффилд Юнайтед». Вратарь хозяев Эдуар Менди впервые пропустил в английском клубе.

До этого он провел шесть матчей на ноль. Мяч в ворота Менди отправил Дэвид МакГолдрик.

В составе «Челси» с первых минут вышли Тиаго Силва и Курт Зума. Они вместе появлялись с первых минут пять раз – ни в одной встрече лондонцы не уступили.