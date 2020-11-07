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    Менди впервые пропустил в «Челси» – в седьмом матче

    В эти минуты проходит матч восьмого тура АПЛ между «Челси» и «Шеффилд Юнайтед». Вратарь хозяев Эдуар Менди впервые пропустил в английском клубе.

    До этого он провел шесть матчей на ноль. Мяч в ворота Менди отправил Дэвид МакГолдрик.

    В составе «Челси» с первых минут вышли Тиаго Силва и Курт Зума. Они вместе появлялись с первых минут пять раз – ни в одной встрече лондонцы не уступили.

    • «Челси» в случае победы поднимется на третье место.
    • «Шеффилд Юнайтед» в случае поражения останется последним.
    • В прошлом сезоне АПЛ шеффилдцы в двух очных матчах с «Челси» набрали четыре очка.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2020 21:26
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