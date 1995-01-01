Месси остался в запасе «Барселоны» впервые с сентября 2019 года

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не выйдет в стартовом составе на матч девятого тура Примеры против «Бетиса».

Аргентинец остался на скамейке запасных впервые с 21 сентября 2019 года, когда каталонцы в гостях проиграли «Гранаде» со счетом 0:2.