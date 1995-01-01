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    Месси остался в запасе «Барселоны» впервые с сентября 2019 года

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси не выйдет в стартовом составе на матч девятого тура Примеры против «Бетиса».

    Аргентинец остался на скамейке запасных впервые с 21 сентября 2019 года, когда каталонцы в гостях проиграли «Гранаде» со счетом 0:2.

    • «Барса» занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры.
    • Матч с «Бетисом» начнется в 18:15 мск.
    • 33-летний Месси в этом сезоне забил четыре гола (все – с пенальти) и сделал два ассиста в семи играх.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1291

      Marley Bob 2 часа назад

      Очень смелое решение.но скорее всего,Месси выйдет на замену,когда необходимо будет спасать игру.

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