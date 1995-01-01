Месси остался в запасе «Барселоны» впервые с сентября 2019 года

Очень смелое решение.но скорее всего,Месси выйдет на замену,когда необходимо будет спасать игру.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси не выйдет в стартовом составе на матч девятого тура Примеры против «Бетиса».
Аргентинец остался на скамейке запасных впервые с 21 сентября 2019 года, когда каталонцы в гостях проиграли «Гранаде» со счетом 0:2.
- «Барса» занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры.
- Матч с «Бетисом» начнется в 18:15 мск.
- 33-летний Месси в этом сезоне забил четыре гола (все – с пенальти) и сделал два ассиста в семи играх.