Соперник «Зенита» по ЛЧ «Лацио» сообщил о выздоровлении всех игроков от коронавируса

Главный врач «Лацио» Иво Пульчини заявил, что в команде больше нет заболевших коронавирусом.

«Все футболисты сдали молекулярные тесты, и они оказались отрицательными. Команда в полном составе доступна Симоне Индзаги уже завтра», – сообщил Пульчини.