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    Соперник «Зенита» по ЛЧ «Лацио» сообщил о выздоровлении всех игроков от коронавируса

    Главный врач «Лацио» Иво Пульчини заявил, что в команде больше нет заболевших коронавирусом.

    «Все футболисты сдали молекулярные тесты, и они оказались отрицательными. Команда в полном составе доступна Симоне Индзаги уже завтра», – сообщил Пульчини.

    • В воскресенье «Лацио» примет «Ювентус» в матче седьмого тура Серии А.
    • Римляне – соперники «Зенита» по группе Лиги чемпионов.
    • В среду в Санкт-Петербурге команды сыграли вничью 1:1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

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