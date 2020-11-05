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    Шунина признали игроком месяца в «Динамо» третий раз подряд

    Голкипер «Динамо» Антон Шунин признан болельщиками команды игроком месяца.

    В опросе за него было отдано 47,9% голосов. Шунин признается лучшим игроком «Динамо» уже третий месяц подряд.

    • В этом сезоне РПЛ вратарь пропустил 10 мячей в 13 матчах, отстояв «на ноль» в шести играх.
    • «Динамо» занимает в чемпионате России четвертое место.

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    Источник: Твиттер «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6693

      FanatSerj 1 час назад

      Ну так он пока большее всего результатов матчей спас. Но молодняку из Динамо надо тоже наступать и Шиманьски последние игры очень хорошо и на Лесового смотришь и боишься как то похвалисть, чтобы не сглазить, молодой, а они у нас в РПЛ частенько пропадают, когда начинают "захваливать".

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