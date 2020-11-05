Шунина признали игроком месяца в «Динамо» третий раз подряд

Голкипер «Динамо» Антон Шунин признан болельщиками команды игроком месяца.

В опросе за него было отдано 47,9% голосов. Шунин признается лучшим игроком «Динамо» уже третий месяц подряд.

В этом сезоне РПЛ вратарь пропустил 10 мячей в 13 матчах, отстояв «на ноль» в шести играх.

«Динамо» занимает в чемпионате России четвертое место.