Шунина признали игроком месяца в «Динамо» третий раз подряд

Ну так он пока большее всего результатов матчей спас. Но молодняку из Динамо надо тоже наступать и Шиманьски последние игры очень хорошо и на Лесового смотришь и боишься как то похвалисть, чтобы не сглазить, молодой, а они у нас в РПЛ частенько пропадают, когда начинают "захваливать".
Голкипер «Динамо» Антон Шунин признан болельщиками команды игроком месяца.
В опросе за него было отдано 47,9% голосов. Шунин признается лучшим игроком «Динамо» уже третий месяц подряд.
- В этом сезоне РПЛ вратарь пропустил 10 мячей в 13 матчах, отстояв «на ноль» в шести играх.
- «Динамо» занимает в чемпионате России четвертое место.
twit text — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) November 5, 2020