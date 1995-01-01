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«Арсенал» хочет продлить контракт с Эль-Ненни
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Главные новости
17:11
Игрок «Тамбова» Тетрашвили дисквалифицирован на четыре игры за инцидент с Шиманьски
16:18
«Манчестер Юнайтед» предложил Покеттино возглавить команду
5
15:52
УЕФА попросил ФИФА изменить правила об игре рукой
11
15:13
ESPN: «Реал» начал переговоры о продлении контракта с Рамосом
1
14:40
Шунина признали игроком месяца в «Динамо» третий раз подряд
1
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15:23
«Тоттенхэм» заинтересован в Миленковиче
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14:27
«Арсенал» хочет продлить контракт с Эль-Ненни
13:59
«Барселона» попытается летом купить Н'Домбеле
1
01:16
Лига чемпионов. «Челси» разгромил «Ренн», Менди от бывшего клуба не пропустил
4 ноября
22:51
Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Истанбулу», уступив в Турции третий раз подряд
2
22:22
Хаверц заболел коронавирусом
3 ноября
18:14
Директор «Зальцбурга» Фройнд: «Холанд окажется в «Ливерпуле»
3
10:36
Покеттино: «С удовольствием включусь в работу. Нужно дождаться подходящего проекта»
6
10:09
Кейн вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории АПЛ
01:02
АПЛ. «Лестер» разгромил «Лидс», «Фулхэм» сильнее «Вест Бромвича»
2 ноября
23:39
«Милан» и «Челси» интересуются защитником «Мальме» Ахмедходзичем
16:24
Варга – о Дзюбе в АПЛ: «Удивляют слова Агузарова. Клубы могут заплатить и 100 миллионов за нужного игрока»
10
11:44
Манджукич отказал «Вест Хэму» и «Астон Вилле»
1
10:45
«Арсенал» прервал серию из 29 гостевых матчей без побед над клубами из «большой шестерки» АПЛ
09:43
Агент Агузаров – о Дзюбе в АПЛ: «Было три-четыре команды, но «Зенит» не хотел отпускать Дзюбу за маленькие деньги»
23
07:40
Бэйл – о первом забитом мяче после возвращения в «Тоттенхэм»: «Прекрасное чувство»
00:13
АПЛ. «Тоттенхэм» победил «Брайтон» и вышел на второе место; Бэйл заби