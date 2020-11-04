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    «Порту» продлил контракт с 37-летним защитником Пепе

    «Порту» объявил о заключении нового соглашения с центральным защитником Пепе.

    Стороны продлили контракт до лета 2023 года. Предыдущий договор истекал по окончании нынешнего сезона.

    • Пепе выступал за «Порту» с 2004 по 2007 год, а также с января 2019-го по настоящее время.
    • Сейчас португальскому футболисту 37 лет.
    • В текущем сезоне игрок провел семь матчей и забил один гол.

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    Источник: Официальный сайт «Порту»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +59

      mitru 40 минут назад

      Отморозок.

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