«Порту» продлил контракт с 37-летним защитником Пепе

Отморозок.
«Порту» объявил о заключении нового соглашения с центральным защитником Пепе.
Стороны продлили контракт до лета 2023 года. Предыдущий договор истекал по окончании нынешнего сезона.
- Пепе выступал за «Порту» с 2004 по 2007 год, а также с января 2019-го по настоящее время.
- Сейчас португальскому футболисту 37 лет.
- В текущем сезоне игрок провел семь матчей и забил один гол.
FC Porto e Pepe renovam até 2023 #FCPorto #Pepe pic.twitter.com/lV7edDEMhN— FC Porto (@FCPorto) November 4, 2020