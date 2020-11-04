Миранчук – о новом контракте с «Локо»: «Я один из самых счастливых людей на земле»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился эмоциями после продления контракта с клубом до 2024 года.

- Что сложнее, подписывать столько бумаг или играть с «Атлетико» и «Баварией»?

– Хороший вопрос. Если сравнивать игры с «Баварией» и «Атлетико», тяжелее было с испанцами. Но футбольная среда мне ближе, поэтому здесь было сложнее.

– У тебя насыщенная неделя: забил Нойеру, забил Джанаеву, забил Облаку, у мамы был день рождения, продлил контракт. Какое событие важнее?

– Все эти моменты прекрасны и делают меня счастливыми. И забивать грандам, и день рождения мамы. Ценю эти моменты, будет что вспомнить.

– Что для тебя значит новый контракт с «Локомотивом»?

– В «Локомотиве» я чувствую себя как дома, я счастлив. Просто счастливый человек в своем клубе. У меня теперь еще больше мотивации, чтобы радовать болельщиков. Приходите на стадион, болейте! Как показывают матчи, с вашей поддержкой нам намного легче.

– Перед стартом Лиги чемпионов ты говорил, что команда перестраивается и ищет нового лидера. В трех матчах ты забил два гола, а теперь подписал новый контракт. Символично?

– Я – футболист. Моя задача – доказывать свою состоятельность на поле, радовать семью, болельщиков, клуб, приносить пользу. Сейчас я один из самых счастливых людей на земле.

Миранчук продлил контракт с «Локомотивом» до 2024 года.

Антон – воспитанник «Локомотива».

В 119 матчах он забил 28 голов и сделал 16 ассистов.

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