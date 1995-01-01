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    Миранчук – о новом контракте с «Локо»: «Я один из самых счастливых людей на земле»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился эмоциями после продления контракта с клубом до 2024 года.

    - Что сложнее, подписывать столько бумаг или играть с «Атлетико» и «Баварией»?

    – Хороший вопрос. Если сравнивать игры с «Баварией» и «Атлетико», тяжелее было с испанцами. Но футбольная среда мне ближе, поэтому здесь было сложнее.

    – У тебя насыщенная неделя: забил Нойеру, забил Джанаеву, забил Облаку, у мамы был день рождения, продлил контракт. Какое событие важнее?

    – Все эти моменты прекрасны и делают меня счастливыми. И забивать грандам, и день рождения мамы. Ценю эти моменты, будет что вспомнить.

    – Что для тебя значит новый контракт с «Локомотивом»?

    – В «Локомотиве» я чувствую себя как дома, я счастлив. Просто счастливый человек в своем клубе. У меня теперь еще больше мотивации, чтобы радовать болельщиков. Приходите на стадион, болейте! Как показывают матчи, с вашей поддержкой нам намного легче.

    – Перед стартом Лиги чемпионов ты говорил, что команда перестраивается и ищет нового лидера. В трех матчах ты забил два гола, а теперь подписал новый контракт. Символично?

    – Я – футболист. Моя задача – доказывать свою состоятельность на поле, радовать семью, болельщиков, клуб, приносить пользу. Сейчас я один из самых счастливых людей на земле.

    • Миранчук продлил контракт с «Локомотивом» до 2024 года.
    • Антон – воспитанник «Локомотива».
    • В 119 матчах он забил 28 голов и сделал 16 ассистов.

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18748

      DOCTOR PENALTY 59 минут назад

      Поздравляю! Желаю долго играть тебе и никогда не видеть в Зените.

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