После разъяснительной беседы чурка уберет то фото из инстаграма и поместит новое фото своей задницы с настоящим отпечатком обуви на ней)
Руководство «Химок» не оставило без внимания пост полузащитника команды Резиуана Мирзова про президента Франции Эммануэля Макрона.
Футболист опубликовал в инстаграме фотографию политика с отпечатком обуви на лице.
«Воистину, Аллах скор в расчете», – говорится в тексте публикации под снимком.
«С Мирзовым состоится диалог. Ему объяснят, что из-за большого внимания к проблеме не стоило выкладывать подобные изображения», – сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.