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    «Чемпионат»: руководство «Химок» проведeт беседу с Мирзовым из-за публикации про Макрона

    Руководство «Химок» не оставило без внимания пост полузащитника команды Резиуана Мирзова про президента Франции Эммануэля Макрона.

    Футболист опубликовал в инстаграме фотографию политика с отпечатком обуви на лице.

    «Воистину, Аллах скор в расчете», – говорится в тексте публикации под снимком.

    «С Мирзовым состоится диалог. Ему объяснят, что из-за большого внимания к проблеме не стоило выкладывать подобные изображения», – сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1964

      Бомбардиръ 34 минуты назад

      После разъяснительной беседы чурка уберет то фото из инстаграма и поместит новое фото своей задницы с настоящим отпечатком обуви на ней)

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