Руководство «Химок» не оставило без внимания пост полузащитника команды Резиуана Мирзова про президента Франции Эммануэля Макрона.

Футболист опубликовал в инстаграме фотографию политика с отпечатком обуви на лице.

«Воистину, Аллах скор в расчете», – говорится в тексте публикации под снимком.

«С Мирзовым состоится диалог. Ему объяснят, что из-за большого внимания к проблеме не стоило выкладывать подобные изображения», – сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.