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    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Мирзов опубликовал фото Макрона с отпечатком ботинка на лице

    Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов последовал примеру чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и опубликовал изображение президента Франции Франсуа Макрона с отпечатком обуви на лице.

    «Воистину, Аллах скор в расчете...» – подписал пост Мирзов.

    • Ранее президент Франции Макрон назвал убийство в Париже школьного учителя Самюэля Пати «исламским террористическим актом».
    • Мирзов принадлежит «Спартаку», а в «Химках» находится в аренде.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Резиуана Мирзова

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    Сегодня, 17:38
    Комментарии54
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      Рейтинг: +438

      Enter2006 6 минут назад

      Религии сделал сатана, чтобы разобщать народ и стравливать друг с другом. Реально верующие в Бога никогда не будут этой хренью страдать. Бог - ЕДИН! Он Альфа и Омега!

      1
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      Рейтинг: +1953

      AZ 10 минут назад

      Еще один чебурек у которого мозгов нет... Избавляться пора от чурок нормальным странам...

      1
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      Рейтинг: +199

      mikatv 23 минуты назад

      Добро бы еще играть умел, можно было бы сказать: голова не самое сильное его место, так у него и все остальное, как голова.

      4
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      Рейтинг: +199

      mikatv 30 минут назад

      Дебил, что сказать.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1957

      Бомбардиръ 31 минуту назад

      А в футболе аллах чего-то не скор в расчете, как ни божились муслимы.

      2
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      Рейтинг: +2742

      mamba9090909 39 минут назад

      Называть теракт исламским, это проявление безнравственности, как минимум. Ислам не проповедует террор. И не надо путать свободу слова и самовыражения с циничным хамством и оскорблением, чем занимается Charlie ****.

      1
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      Рейтинг: +17705

      bset > mamba9090909 25 минут назад

      Если ислам - мирная религия, то почему мусульмане призывают убивать за карикатуры?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1957

      Бомбардиръ > bset 22 минуты назад

      А про ИГИЛ вообще молчу.

      1
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      Рейтинг: +17705

      bset > Бомбардиръ 20 минут назад

      Ну те ладно, они радикалы, у них там война была, поэтому они озлоблены на весь мир. А вот что мешает адекватно реагировать мусульманам, живущим в цивилизованных странах и не бедствующим, большой вопрос.

      0
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      Рейтинг: +2742

      mamba9090909 > bset 19 минут назад

      В каждой религии есть радикальные отклонения. И не только в исламе.

      0
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      ...
      Рейтинг: +249

      dva064 > mamba9090909 15 минут назад

      С одной стороны я с тобой согласен,но потом смотришь статистику по терактам и видишь что 90% всех терактов совершают именно мусульмане,,,,Почему так происходит ????вопрос????

      0
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      ...
      Рейтинг: +1957

      Бомбардиръ > bset 12 минут назад

      Своё переселение в Европу мусульмане считают исламской экспансией, поэтому адекватной реакции от них не дождаться. Они всё время кивают на своего аллаха, будто в других религиях нет бога.

      0
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      Рейтинг: +2756

      m40 44 минуты назад

      Вот до чего доводит толерантность. Пройдет лет 20-30 и католические соборы перестроят в мечети, пристроив минареты... А Мирзов продемонстрировал свою ущербность

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2309

      Genz 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нурмугамедов, Мирзов и остальные мусульмане поступают,как велит разум этой религии. Христиане в другой шкуре и им этих поступков не понять. Христианство твердит: не спорь,не осуждай,не вмешивайся в грех других,пройди стороной,промолчи про грязные поступки других. Сам согрешил - иди в церковь, просить священника простить за прегрешения. Очень удобно они устроились. Да?

      -6
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      Рейтинг: +3213

      maygli > Genz 56 минут назад

      Чушь.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4025

      морозз 1 час назад

      Правильно его и Гулиева вот этим ботинком и вышибли из Спартака! Не надо вспоминать Всевышнего в суете!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4534

      NewLife 1 час назад

      Макрону от этого не жарко и не холодно, у них свобода слова и самовыражения, каждый дрочит, так как хочет, а вот у нас все было бы по-другому.

      4
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      ...
      Рейтинг: +15513

      silver29 > NewLife 1 час назад

      при 50 % жителей Франции исповедующих ислам, это как минимум не уважение к своим гражданам, и тянет на номинацию Макрон глупец года ((( Никогда не спорьте о религии, это единственный спор где не бывает победителя, зато религиозные войны самые жестокие ((((

      4
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      Рейтинг: +4534

      NewLife > silver29 59 минут назад

      откуда 50% накопал ?

      1
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      Рейтинг: +4534

      NewLife > silver29 59 минут назад

      https://novayagazeta.ru/articles/2020/11/01/87795-izvinitelnoe

      0
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      Рейтинг: +15513

      silver29 > NewLife 58 минут назад

      Вместе с вассалами, посмотри сколько там выходцев с Северной Африки

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