Мирзов опубликовал фото Макрона с отпечатком ботинка на лице

Религии сделал сатана, чтобы разобщать народ и стравливать друг с другом. Реально верующие в Бога никогда не будут этой хренью страдать. Бог - ЕДИН! Он Альфа и Омега!
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов последовал примеру чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и опубликовал изображение президента Франции Франсуа Макрона с отпечатком обуви на лице.
«Воистину, Аллах скор в расчете...» – подписал пост Мирзов.
- Ранее президент Франции Макрон назвал убийство в Париже школьного учителя Самюэля Пати «исламским террористическим актом».
- Мирзов принадлежит «Спартаку», а в «Химках» находится в аренде.