Шунин – в инстаграме: «Твое лицо, когда тащишь несколько шайб Овечкина, а потом выручаешь «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал об эмоциях после матча 13-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1)

«Твое лицо, когда на одной неделе тащишь несколько шайб Овечкина, а потом выручаешь футбольное «Динамо».

После матча Саня Овечкин написал: «Не зря я тебе буллиты пробивал». Брат, неплохо подготовились! У «КраСавы» скоро огненный выпуск, ждeм!» – подписал Шунин фото в своем инстаграме.

К 60-й минуте «Тамбов» остался вдевятером после удалений Килина и Тетрашвили .

и . Победный гол в этой встрече на 93-й минуте забил нападающий Николай Комличенко .

. Шунин на 99-й минуте отразил пенальти.