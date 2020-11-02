Шунин – в инстаграме: «Твое лицо, когда тащишь несколько шайб Овечкина, а потом выручаешь «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал об эмоциях после матча 13-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1)
«Твое лицо, когда на одной неделе тащишь несколько шайб Овечкина, а потом выручаешь футбольное «Динамо».
После матча Саня Овечкин написал: «Не зря я тебе буллиты пробивал». Брат, неплохо подготовились! У «КраСавы» скоро огненный выпуск, ждeм!» – подписал Шунин фото в своем инстаграме.
- К 60-й минуте «Тамбов» остался вдевятером после удалений Килина и Тетрашвили.
- Победный гол в этой встрече на 93-й минуте забил нападающий Николай Комличенко.
- Шунин на 99-й минуте отразил пенальти.
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Источник: Инстаграм Антона Шунина