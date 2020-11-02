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    Шунин – в инстаграме: «Твое лицо, когда тащишь несколько шайб Овечкина, а потом выручаешь «Динамо»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал об эмоциях после матча 13-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1)

    «Твое лицо, когда на одной неделе тащишь несколько шайб Овечкина, а потом выручаешь футбольное «Динамо».

    После матча Саня Овечкин написал: «Не зря я тебе буллиты пробивал». Брат, неплохо подготовились! У «КраСавы» скоро огненный выпуск, ждeм!» – подписал Шунин фото в своем инстаграме.

    • К 60-й минуте «Тамбов» остался вдевятером после удалений Килина и Тетрашвили.
    • Победный гол в этой встрече на 93-й минуте забил нападающий Николай Комличенко.
    • Шунин на 99-й минуте отразил пенальти.

    text 2 Ноя 2020 в 5:18 PST

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Антона Шунина

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