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    Фанаты ЦСКА оскорбили Овчинникова в аэропорту Волгограда после матча с «Ротором»

    Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников подвергся оскорблениям со стороны болельщиков московского клуба после матча с «Ротором» (1:0) в Волгограде.

    Некоторые из фанатов ЦСКА, провожавших команду в аэропорту Волгограда, начали выкрикивать оскорбления в адрес Овчинникова. Тренер красно-синих хотел разобраться с обидчиками, но его остановили представители клуба.

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    Источник: Ютуб-канал «Ofnews»

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии21
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      Рейтинг: +2149

      Из Твери Леха 6 минут назад

      Ой да Овчина на протяжении всей своей карьеры подобные псевдоконфликты исполнял. Любил он масла в огонь подлить и на публику сыграть, типа в драку лезет или журналисту по лбу дать грозился. Шоумен одним словом)) На "Овчину-Пес" уже мог бы не обижаться как ребенок в свои-то годы.

      0
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      Рейтинг: +1238

      Romantic2010 11 минут назад

      Был бы в сборной такой голкипер , как Овчина и сборная играла иначе бы....
      Быдло фанаты, да еще и под градусом поди, на трезвую голову сказать такое зассут. Босс не из робкого десятка...

      1
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      Рейтинг: +583

      ySS 15 минут назад

      У любой команды есть такая категория болеющих.
      У кого-то больше, у кого-то меньше

      1
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      Рейтинг: +15594

      slavutiq70 35 минут назад

      Быдлы сраные а не болелы,,,,,как шакалью стаей нападают,,посмотрел бы как один на один в тёмном переулке кто то из них кричал бы Овчинникову,,,,,

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      Рейтинг: +1034

      elessar arnor 43 минуты назад

      на Ганчаренко надо наехать

      1
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      Рейтинг: +1641

      CSKA57 43 минуты назад

      Стыдно за таких "болельщиков"!

      1
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      Рейтинг: +97

      AlexandrCSKA 54 минуты назад

      это угар на уровне Дзюба пнх, угарают по свойму, а тем более за ним много разговоров было, Онопко вон ничего ж не кричат, а ему кричат разве просто так????

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      Рейтинг: +2056

      FENIX-SL 1 час назад

      мда
      все время гоню на фанатов свиней
      но и среди болел нормальной команды к сожалению встречаются такие ущербы
      Овчина нормальный мужик

      0
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      Рейтинг: +97

      AlexandrCSKA > FENIX-SL 56 минут назад

      Нормальный мужик извинится за свои слова, а он нет, хотя столько гадостей в свое время наговорил, и когда ВМГ уехал подваливать в спину говна начал ему

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      Рейтинг: +2056

      FENIX-SL > AlexandrCSKA 47 минут назад

      ты защищаешь ВМГ?)
      понятно

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      Рейтинг: +97

      AlexandrCSKA > FENIX-SL 19 минут назад

      причем тут ВМГ? Если речь о псине????

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      Рейтинг: +2056

      FENIX-SL > AlexandrCSKA 18 минут назад

      ВМГ кто?)

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      Рейтинг: +2056

      FENIX-SL > AlexandrCSKA 18 минут назад

      ты его сам сюда приплел если что

      0
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      Рейтинг: +1034

      elessar arnor > FENIX-SL 37 секунд назад

      у зеньки похуже, отбитые создания

      0
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      Рейтинг: +801

      dimag 1 час назад

      Как , там на видео , один товарищ уже ответил - "Извини Иваныч , в семье не без урода". Думаю основная масса болельщиков ЦСКА присоединяются к этому извинению.

      4
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      Рейтинг: +17698

      bset 1 час назад

      Стыдно за таких болел. Это не болельщики ЦСКА, это п доры какие-то. Столько лет в клубе, уже можно сказать легенда клуба. Еще два года и сравняется по годам с карьерой в Локомотиве. А вы тут из-за угла что-то кричите. Навстречу бы шли и в лицо сказали - сразу бы жбан проломил.

      10
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      Рейтинг: +744

      PassCSKA > bset 2 минуты назад

      Реально в семье не без урода (

      0
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