Фанаты ЦСКА оскорбили Овчинникова в аэропорту Волгограда после матча с «Ротором»

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников подвергся оскорблениям со стороны болельщиков московского клуба после матча с «Ротором» (1:0) в Волгограде.

Некоторые из фанатов ЦСКА, провожавших команду в аэропорту Волгограда, начали выкрикивать оскорбления в адрес Овчинникова. Тренер красно-синих хотел разобраться с обидчиками, но его остановили представители клуба.