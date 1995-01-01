Фанаты ЦСКА оскорбили Овчинникова в аэропорту Волгограда после матча с «Ротором»

Ой да Овчина на протяжении всей своей карьеры подобные псевдоконфликты исполнял. Любил он масла в огонь подлить и на публику сыграть, типа в драку лезет или журналисту по лбу дать грозился. Шоумен одним словом)) На "Овчину-Пес" уже мог бы не обижаться как ребенок в свои-то годы.
Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников подвергся оскорблениям со стороны болельщиков московского клуба после матча с «Ротором» (1:0) в Волгограде.
Некоторые из фанатов ЦСКА, провожавших команду в аэропорту Волгограда, начали выкрикивать оскорбления в адрес Овчинникова. Тренер красно-синих хотел разобраться с обидчиками, но его остановили представители клуба.