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    Примера. «Барселона» в большинстве не обыграла «Алавес», но поднялась на 12-е место

    «Барселона» не победила в четвертом матче чемпионата Испании подряд. В восьмом туре каталонцы не справились с «Алавесом», несмотря на то что концовку провели в большинстве.

    Гости поднялись в таблице на 12-е место. На следующей неделе они проведут матч Лиги чемпионов против украинского «Динамо».

    Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур

    Алавес – Барселона – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Риоха, 31; 1:1 – Гризманн, 63.

    Удаления: Хота, 62 (вторая ж.к.) – нет.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4599

      KPCCSPB 15 минут назад

      А где обоссаный динарка, опять в подвале макасины шьёт, и не видит, как его путалону вздрочнули, давай гнома езжай ублажай

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      Рейтинг: +11327

      KLIM777 > KPCCSPB 2 минуты назад

      Динар на бутылке. Не отвлекай его

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      Рейтинг: +1284

      Marley Bob 23 минуты назад

      Ничьей хозяева обязаны своему голкиперу.Барса во втором тайме создала полтора десятка голевых моментов,но должной выгоды из этого не извлекла.очередная потеря очков с соперником,которого можно и нужно обыгрывать .

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      Рейтинг: +2357

      SarJr 25 минут назад

      алавес заслужил. костями легли, но вытерпели, красавчики. а барса, вроде в лч и норм играет, не считая защиты, а в чемпионате и игры нет, и игроки никакие совсем

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