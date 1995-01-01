Примера. «Барселона» в большинстве не обыграла «Алавес», но поднялась на 12-е место

А где обоссаный динарка, опять в подвале макасины шьёт, и не видит, как его путалону вздрочнули, давай гнома езжай ублажай
«Барселона» не победила в четвертом матче чемпионата Испании подряд. В восьмом туре каталонцы не справились с «Алавесом», несмотря на то что концовку провели в большинстве.
Гости поднялись в таблице на 12-е место. На следующей неделе они проведут матч Лиги чемпионов против украинского «Динамо».
Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур
Алавес – Барселона – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Риоха, 31; 1:1 – Гризманн, 63.
Удаления: Хота, 62 (вторая ж.к.) – нет.