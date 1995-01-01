Примера. «Барселона» в большинстве не обыграла «Алавес», но поднялась на 12-е место

«Барселона» не победила в четвертом матче чемпионата Испании подряд. В восьмом туре каталонцы не справились с «Алавесом», несмотря на то что концовку провели в большинстве.

Гости поднялись в таблице на 12-е место. На следующей неделе они проведут матч Лиги чемпионов против украинского «Динамо».

Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур

Алавес – Барселона – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Риоха, 31; 1:1 – Гризманн, 63.

Удаления: Хота, 62 (вторая ж.к.) – нет.

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