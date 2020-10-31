Урунов в матче с «Ростовом» травмировал заднюю поверхность бедра. Он провел на поле четыре минуты

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов получил травму в матче 13-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1). Ситуацию прокомментировал генеральный директор москвичей Шамиль Газизов.

«У Урунова задняя поверхность бедра. Несчастный случай. Он был абсолютно готов, такое бывает. Будем верить, что это не очень серьезно», – сказал Газизов.