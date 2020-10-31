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    Урунов в матче с «Ростовом» травмировал заднюю поверхность бедра. Он провел на поле четыре минуты

    Полузащитник «Спартака» Остон Урунов получил травму в матче 13-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1). Ситуацию прокомментировал генеральный директор москвичей Шамиль Газизов.

    «У Урунова задняя поверхность бедра. Несчастный случай. Он был абсолютно готов, такое бывает. Будем верить, что это не очень серьезно», – сказал Газизов.

    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • В следующем туре команда сыграет с «Уралом» (7 ноября).
    • «Ростов» поднялся на четвертое место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    31.10.2020 23:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +542

      serglider 55 минут назад

      Ага... только с россейскими футболерами так почему-то и "бывает"))) Потому как подписав контракт на кучу бабла, что-либо делать футболеру после этого желание отпадает напрочь)))

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