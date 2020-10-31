«Спартак» – о поражении от «Ростова»: «Не наш день»

За такие игры нужно из зарплаты вычитать у всех, и у тренера тоже.
Пресс-служба «Спартака» отреагировала на поражение от «Ростова» (0:1). Москвичи не воспользовались большинством в концовке встречи.
«Сегодня был не наш день. Спасибо за поддержку, красно-белые!» – написали спартаковцы.
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
- В следующем туре команда сыграет с «Уралом» (7 ноября).
- «Ростов» поднялся на четвертое место.
Сегодня был не наш день. Спасибо за поддержку, красно-белые! #СпартакРостов pic.twitter.com/wExhgzqhP3— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 31, 2020