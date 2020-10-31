Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    «Спартак» – о поражении от «Ростова»: «Не наш день»

    Пресс-служба «Спартака» отреагировала на поражение от «Ростова» (0:1). Москвичи не воспользовались большинством в концовке встречи.

    «Сегодня был не наш день. Спасибо за поддержку, красно-белые!» – написали спартаковцы.

    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • В следующем туре команда сыграет с «Уралом» (7 ноября).
    • «Ростов» поднялся на четвертое место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:26
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1680

      Иван Петров 1986 2 минуты назад

      За такие игры нужно из зарплаты вычитать у всех, и у тренера тоже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9956

      alarm 36 минут назад

      ваш день был, когда в тарасофке перевернулся грузовик с вазелином

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4935

      nik55 38 минут назад

      играли как дворовая команда----моя бы воля наказал бы всех рублем

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80215
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru