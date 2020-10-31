Calciomercato: Роналду хочет воссоединиться с Ди Марией в «Ювентусе»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в Италии.
По информации Calciomercato, аргентинцем интересуются «Ювентус» и «Интер».
На приглашении 32-летнего футболиста в туринский клуб лично настаивает Криштиану Роналду, который знаком с ним по совместным выступлениям за «Реал».
- Следующим летом Ди Мария станет свободным агентом, если «ПСЖ» не продлит с ним контракт.
- В составе парижан хавбек играет шестой сезон, в его активе 82 гола и 94 ассиста в 227 матчах.
Источник: Calciomercato