Calciomercato: Роналду хочет воссоединиться с Ди Марией в «Ювентусе»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в Италии.

По информации Calciomercato, аргентинцем интересуются «Ювентус» и «Интер».

На приглашении 32-летнего футболиста в туринский клуб лично настаивает Криштиану Роналду, который знаком с ним по совместным выступлениям за «Реал».