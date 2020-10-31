Хвича, Бакаев и Деспотович – в старте «Рубина» на матч с «Арсеналом», у туляков выйдут Рассказов, Ломовицкий и Джорджевич

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Арсенала» на матч 13-го тура РПЛ.
«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Хван, Деспотович.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Бауэр, Ломовицкий, Чаушич, Кангва, Мохаммед, Панченко, Джорджевич.
- Матч состоится в Казани на «Ак Барс Арене».
- Начало – в 14:00 по московскому времени.
- «Рубин» по итогам 12 туров занимает девятое место в таблице РПЛ, «Арсенал» – 12-е.
Источник: Официальный сайт РПЛ