В Сеуле обнаружили мертвым 31-летнего чемпиона Южной Кореи Ким Нам Чуна. Он совершил самоубийство

В столице Южной Кореи Сеуле на парковке бизнес-центра найден труп футболиста Ким Нам Чуна. Следов насильственной смерти не обнаружено, и полиция полагает, что спортсмен совершил суицид.
Последним клубом Ким Нам Чуна стал «Сеул», за который он с перерывом выступал с 2013 года.
- В нынешнем сезоне чемпионата Кореи Ким Нам Чун провел 21 матч.
- Со столичным клубом играл брал чемпионство и кубок страны.
- «Покойся с миром», – написала K League.
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Источник: твиттер K League