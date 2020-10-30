В Сеуле обнаружили мертвым 31-летнего чемпиона Южной Кореи Ким Нам Чуна. Он совершил самоубийство

В столице Южной Кореи Сеуле на парковке бизнес-центра найден труп футболиста Ким Нам Чуна. Следов насильственной смерти не обнаружено, и полиция полагает, что спортсмен совершил суицид.

Последним клубом Ким Нам Чуна стал «Сеул», за который он с перерывом выступал с 2013 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Кореи Ким Нам Чун провел 21 матч.

Со столичным клубом играл брал чемпионство и кубок страны.

«Покойся с миром», – написала K League.