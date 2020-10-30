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    В Сеуле обнаружили мертвым 31-летнего чемпиона Южной Кореи Ким Нам Чуна. Он совершил самоубийство

    В столице Южной Кореи Сеуле на парковке бизнес-центра найден труп футболиста Ким Нам Чуна. Следов насильственной смерти не обнаружено, и полиция полагает, что спортсмен совершил суицид.

    Последним клубом Ким Нам Чуна стал «Сеул», за который он с перерывом выступал с 2013 года.

    • В нынешнем сезоне чемпионата Кореи Ким Нам Чун провел 21 матч.
    • Со столичным клубом играл брал чемпионство и кубок страны.
    • «Покойся с миром», – написала K League.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер K League

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    30.10.2020 23:58
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