Лэмпард: «Думаю, Абрамович доволен победой «Челси» на его родине»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Краснодаром» (4:0).

Мы провели неплохой матч. Хорошо выглядел Зиеш, который вел игру в атаке. Несмотря на промах Жоржиньо с пенальти, у меня нет сомнений в его психологической устойчивости. Пара защитников Рюдигер – Зума также порадовала. Мы не пропустили, а это главное.

Я знал, что на матче присутствует наш президент Роман Абрамович. Мои помощники общались с ним до игры, я же в этот момент находился с командой в раздевалке, поэтому мы с ним не виделись. Думаю, Абрамович доволен игрой «Челси» и тем результатом, которого мы добились в его родной стране

Справедлив ли итоговый счет? Возможно, и нет. «Краснодар» сегодня имел моменты, неплохо атаковал, но свои шансы в голы не воплотил. Мы же строго действовали в обороне и хорошо атаковали. Радует, что с реализацией моментов у нас сегодня было все в порядке, – сказал Лэмпард после матча.