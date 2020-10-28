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    Лэмпард: «Думаю, Абрамович доволен победой «Челси» на его родине»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Краснодаром» (4:0).

    Мы провели неплохой матч. Хорошо выглядел Зиеш, который вел игру в атаке. Несмотря на промах Жоржиньо с пенальти, у меня нет сомнений в его психологической устойчивости. Пара защитников РюдигерЗума также порадовала. Мы не пропустили, а это главное.

    Я знал, что на матче присутствует наш президент Роман Абрамович. Мои помощники общались с ним до игры, я же в этот момент находился с командой в раздевалке, поэтому мы с ним не виделись. Думаю, Абрамович доволен игрой «Челси» и тем результатом, которого мы добились в его родной стране

    Справедлив ли итоговый счет? Возможно, и нет. «Краснодар» сегодня имел моменты, неплохо атаковал, но свои шансы в голы не воплотил. Мы же строго действовали в обороне и хорошо атаковали. Радует, что с реализацией моментов у нас сегодня было все в порядке, – сказал Лэмпард после матча.

    • «Челси» одержал первую победу на групповом этапе ЛЧ.
    • Зиеш забил первый гол за «Челси».

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    Источник: сайт УЕФА

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    28.10.2020 23:34
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