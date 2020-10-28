«РБ-Спорт»: «Локомотив» предложил Антону Миранчуку новый контракт с опцией выкупа в 20 миллионов

«Локомотив» хочет переподписать полузащитника Антона Миранчука. Как пишет «РБ-Спорт», футболисту предложен новый контракт, где прописана опция выкупа в размере 20 миллионов евро.
Сейчас проект контракта рассматривают футболист и его агент Вадим Шпинев. Он же устраивал трансфер Алексея Миранчука в «Аталанту».
- Нынешний контракт Антона Миранчука истекает летом.
- В текущем сезоне игрок провел 14 матчей, забил два гола.
- «Спорт-Экспресс» писал, что контракт между сторонами согласован.
Источник: «РБ-Спорт»