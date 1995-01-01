Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

    Гаджиев: «Мне не стоит жалеть о карьере, но мог достигнуть большего»

    Бывший главный тренер «Крыльев Советов», «Анжи», «Амкара» и других команд Гаджи Гаджиев в честь 75-летия подвел некоторый итог карьеры. Сейчас он работает в «Махачкале» президентом.

    «Думаю, пика у меня не было. Жалеть, наверное, не стоит. Единственное, что могу сказать, мог достигнуть большего. С точки зрения результатов. Ошибок, конечно, совершил много, порой в омут с головой лез… Хотя вроде по мне этого не скажешь.

    Такая работа, на которую соглашусь сразу, есть. Она может быть тренерской, может быть связана с обучением молодых специалистов или совершенствованием системы подготовки молодeжи», – сказал Гаджиев Sportbox.

    • С днем рождения тренера поздравили «Крылья Советов», с которыми он занимал третье место в РПЛ и выходил в финал Кубка России.
    • Гаджиев не тренирует с 2018 года.
    • В 2000 и 2007 году Гаджиева признавали лучшим тренером России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sportbox

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:50
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1594

      FRZZ 20 минут назад

      Поздравляем! Молодец, что работает в таком возрасте.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80153
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru