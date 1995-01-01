Гаджиев: «Мне не стоит жалеть о карьере, но мог достигнуть большего»

Поздравляем! Молодец, что работает в таком возрасте.
Бывший главный тренер «Крыльев Советов», «Анжи», «Амкара» и других команд Гаджи Гаджиев в честь 75-летия подвел некоторый итог карьеры. Сейчас он работает в «Махачкале» президентом.
«Думаю, пика у меня не было. Жалеть, наверное, не стоит. Единственное, что могу сказать, мог достигнуть большего. С точки зрения результатов. Ошибок, конечно, совершил много, порой в омут с головой лез… Хотя вроде по мне этого не скажешь.
Такая работа, на которую соглашусь сразу, есть. Она может быть тренерской, может быть связана с обучением молодых специалистов или совершенствованием системы подготовки молодeжи», – сказал Гаджиев Sportbox.
- С днем рождения тренера поздравили «Крылья Советов», с которыми он занимал третье место в РПЛ и выходил в финал Кубка России.
- Гаджиев не тренирует с 2018 года.
- В 2000 и 2007 году Гаджиева признавали лучшим тренером России.