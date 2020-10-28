Гаджиев: «Мне не стоит жалеть о карьере, но мог достигнуть большего»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов», «Анжи», «Амкара» и других команд Гаджи Гаджиев в честь 75-летия подвел некоторый итог карьеры. Сейчас он работает в «Махачкале» президентом.

«Думаю, пика у меня не было. Жалеть, наверное, не стоит. Единственное, что могу сказать, мог достигнуть большего. С точки зрения результатов. Ошибок, конечно, совершил много, порой в омут с головой лез… Хотя вроде по мне этого не скажешь.

Такая работа, на которую соглашусь сразу, есть. Она может быть тренерской, может быть связана с обучением молодых специалистов или совершенствованием системы подготовки молодeжи», – сказал Гаджиев Sportbox.