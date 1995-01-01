Лига чемпионов. «Краснодар» примет «Челси»

Сегодня, 28 октября, «Краснодар» сыграет с «Челси» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча – в 20:55 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

Игру обслужит турок Али Палабыйык.

В первом туре «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» (1:1). «Челси» поделил очки с «Севильей» (0:0).

Следи за первым домашним матчем «Краснодара» в ЛЧ вместе с нами! Начинаем в 20:55 по Москве