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    Лига чемпионов. «Краснодар» примет «Челси»

    Сегодня, 28 октября, «Краснодар» сыграет с «Челси» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча – в 20:55 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

    Следи за первым домашним матчем «Краснодара» в ЛЧ вместе с нами! Начинаем в 20:55 по Москве

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:30
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2895

      zatonn 24 минуты назад

      Ну что, сыны Красавицы Кубани, докажите, что Вы крутые, наваляйте аристократам по самое немогу!))

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      Рейтинг: +820

      Cubinec1989 30 минут назад

      Вперёд быки!

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