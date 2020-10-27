Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    Лига чемпионов. «Шахтер» и «Интер» обошлись без голов в Киеве

    «Интер» сыграл вничью и во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Итальянцы не справились с «Шахтером» в Киеве.

    Украинцы лидируют в группе, а «Интер» занимает второе место.

    Лига чемпионов. Группа В. 2-й тур

    Шахтер (Украина) – Интер (Италия) – 0:0

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2020 22:55
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6034

      GoLenaStop 33 минуты назад

      Молодцы, донетчане! Так торопились из шахты на матч, что чумазыми вышли на поле...Хи!
      Матч смотрелся, игра с интригой и на высшем уровне. Это очень хороший результат, с учетом полного провала в начале игры.
      Но, видать, бразильские боги заколдоВАРили ваши ворота...
      Удачи, братцы, с ув.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      амани 35 минут назад

      молодцы Шахтер.......стабильно ежегодно.......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2072

      Из Твери Леха 1 час назад

      Во дают хохлобразильцы.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +406

      Вальдемар IV > Из Твери Леха 59 минут назад

      зато без дзюб обходятся

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6034

      GoLenaStop > Из Твери Леха 20 минут назад

      Сер, а где вы там "хохлов" побачили?
      "Хохлы" на майданах скачут, а здесь люди за свою команду в футбол играют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10688

      Cules2013 1 час назад

      Мощно, за две игры с Реалом и Интером - 4 очка. Шахтёр уже много лет самый стабильный клуб восточной Европы, при том, что состав обновляется и тренеры меняются. Система на лицо.

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80149
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru