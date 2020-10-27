Лига чемпионов. «Шахтер» и «Интер» обошлись без голов в Киеве

«Интер» сыграл вничью и во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Итальянцы не справились с «Шахтером» в Киеве.

Украинцы лидируют в группе, а «Интер» занимает второе место.

Лига чемпионов. Группа В. 2-й тур

Шахтер (Украина) – Интер (Италия) – 0:0

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов