Лига чемпионов. «Шахтер» и «Интер» обошлись без голов в Киеве

Молодцы, донетчане! Так торопились из шахты на матч, что чумазыми вышли на поле...Хи!
Матч смотрелся, игра с интригой и на высшем уровне. Это очень хороший результат, с учетом полного провала в начале игры.
Но, видать, бразильские боги заколдоВАРили ваши ворота...
Удачи, братцы, с ув.
«Интер» сыграл вничью и во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Итальянцы не справились с «Шахтером» в Киеве.
Украинцы лидируют в группе, а «Интер» занимает второе место.
Лига чемпионов. Группа В. 2-й тур
Шахтер (Украина) – Интер (Италия) – 0:0