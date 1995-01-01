Лига чемпионов. «Локомотив» сыграет с «Баварией»

Сегодня, 27 октября, «Локомотив» примет «Баварию» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало игры – в 19:55 по московскому времени.

«Бомбардир проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

Матч «Локо» – «Бавария» обслужит румын Ковач .

. В первом туре «Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» (2:2). «Бавария» разгромила «Атлетико» со счетом 4:0.

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