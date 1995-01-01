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    Лига чемпионов. «Локомотив» сыграет с «Баварией»

    Сегодня, 27 октября, «Локомотив» примет «Баварию» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало игры – в 19:55 по московскому времени.

    «Бомбардир проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

    • Матч «Локо» – «Бавария» обслужит румын Ковач.
    • В первом туре «Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» (2:2). «Бавария» разгромила «Атлетико» со счетом 4:0.

    Следи за нашим текстовым лайвом! Стартуем в 19:55 по Москве

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 10:26
    Комментарии10
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      Рейтинг: +251

      IVAN53 1 час назад

      Я за наши клубы, но надо смотреть правде в глаза. Какой автобус? Атлетико лучший клуб в мире по обороне и то... Локомотиву кирдык и дай бог что бы не штук семь влетело!!

      0
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      Рейтинг: +33

      Литейный04 1 час назад

      болеем за наших

      0
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      Рейтинг: +60

      KPCC-SPB > Литейный04 59 минут назад

      ты *********, за ваших это за кого, за БДСМ-щиков?

      -1
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      Рейтинг: +282

      111ax 2 часа назад

      даже страшно смотреть это, честно говоря. Надеюсь Бавария захочет сэкономить силы и не будет забивать больше 4-х.

      1
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      Рейтинг: +2888

      zatonn 2 часа назад

      Я думаю, что больше трёх Бавария забивать не станет, ну максимум четыре. Если только Локомотив "поплывёт", то возможен и более разгромный счёт.

      2
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      Рейтинг: +456

      xkixerx 3 часа назад

      Болейте всем сердцем!!! Это наш клуб, каким бы не был!!! Желаю неимоверного везения и удачи. Самое главное битья и бороться на каждом сантиметре поля. А дальше, что будет то будет!!

      0
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      Рейтинг: +9252

      ilichkadr > xkixerx 2 часа назад

      Без бронепоезда «Илья Муромец» сегодня не обойтись. Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!

      0
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      Рейтинг: +1827

      Mister_Tomsk 3 часа назад

      Либо произойдет чудо, либо лева из немецкого бразерс со свой пати устроит дикое порно, что 30+ нужно будет ставить ограничение) и не старше 50 лет, иначе будет серия инфарктов.

      2
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      Рейтинг: +186

      аларм дубль2 > Mister_Tomsk 3 часа назад

      все нормально будет!локо поставит автобус !только так!в открытую с баварией не сыграешь!не тот класс!

      2
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      Рейтинг: +1827

      Mister_Tomsk > аларм дубль2 2 часа назад

      атлетико тоже пыталось играть в автобус))) ни чем шикарным это не закончилось)

      2
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