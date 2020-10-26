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    «Арсенал»: «Почему-то эпизоды в штрафной ЦСКА судьи проверять не стали. А ситуации там были любопытные»

    У «Арсенала» есть сомнения по поводу качества судейства в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:5). Туляки опубликовали видеонарезку в твиттере.

    «Почему-то эпизоды в штрафной площади ЦСКА с участием Кирилла Панченко в самом начале матче при 0:0 и Эванса Кангвы во втором тайме при 1:3 судьи проверять не стали. А ситуации там были любопытные…» – написал «Арсенал».

    • У хозяев дубль оформил Никола Влашич.
    • ЦСКА вышел на второе место.
    • «Арсенал» идет 12-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Арсенала»

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    26.10.2020 23:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8842

      paracetamol 9 минут назад

      Двойные стандарты, чего там, уже привыкли.

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