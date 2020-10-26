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  • «Арсенал»: «Почему-то эпизоды в штрафной ЦСКА судьи проверять не стали. А ситуации там были любопытные»

«Арсенал»: «Почему-то эпизоды в штрафной ЦСКА судьи проверять не стали. А ситуации там были любопытные»

26 октября 2020, 23:45
5

У «Арсенала» есть сомнения по поводу качества судейства в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:5). Туляки опубликовали видеонарезку в твиттере.

«Почему-то эпизоды в штрафной площади ЦСКА с участием Кирилла Панченко в самом начале матче при 0:0 и Эванса Кангвы во втором тайме при 1:3 судьи проверять не стали. А ситуации там были любопытные…» – написал «Арсенал».

  • У хозяев дубль оформил Никола Влашич.
  • ЦСКА вышел на второе место.
  • «Арсенал» идет 12-м.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Арсенала»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал
Комментарии (5)
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paracetamol
1603747082
Двойные стандарты, чего там, уже привыкли.
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general.lizyukov
1603749034
Это типа шутка? Панченко руками опирался на противника и упал - за это пенальти? Перед Кангва корпус поставили, а не сзади ногу зацепили - тоже пенальти? Это не баскетбол.
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Niko
1603770207
Кангва ещё есть о чем поспорить, а Панченко это просто смешно. Он так мог в любого игрока разбежаться и упасть. Тут даже смотреть нечего
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Томик
1603807790
Смотреть в штрафной у цска? А зачем это вам? Со "Спартаком" посмотрели - жёлтая Айртону. Думаете, не найдётся за что Панченко наказать? Да за разговоры хотя бы.)
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