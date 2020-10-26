«Арсенал»: «Почему-то эпизоды в штрафной ЦСКА судьи проверять не стали. А ситуации там были любопытные»

У «Арсенала» есть сомнения по поводу качества судейства в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:5). Туляки опубликовали видеонарезку в твиттере.

«Почему-то эпизоды в штрафной площади ЦСКА с участием Кирилла Панченко в самом начале матче при 0:0 и Эванса Кангвы во втором тайме при 1:3 судьи проверять не стали. А ситуации там были любопытные…» – написал «Арсенал».

У хозяев дубль оформил Никола Влашич .

. ЦСКА вышел на второе место.

«Арсенал» идет 12-м.