«Арсенал»: «Почему-то эпизоды в штрафной ЦСКА судьи проверять не стали. А ситуации там были любопытные»

У «Арсенала» есть сомнения по поводу качества судейства в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:5). Туляки опубликовали видеонарезку в твиттере.
«Почему-то эпизоды в штрафной площади ЦСКА с участием Кирилла Панченко в самом начале матче при 0:0 и Эванса Кангвы во втором тайме при 1:3 судьи проверять не стали. А ситуации там были любопытные…» – написал «Арсенал».
- У хозяев дубль оформил Никола Влашич.
- ЦСКА вышел на второе место.
- «Арсенал» идет 12-м.
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Источник: твиттер «Арсенала»