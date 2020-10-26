РПЛ. ЦСКА разгромил тульский «Арсенал» и вышел на второе место

Московский ЦСКА разгромил тульский «Арсенал» в матче 12-го тура РПЛ и вышел на второе место в чемпионате России. Отставание от идущего первым «Спартака» – два очка.

Первый мяч в нынешнем сезоне РПЛ забил форвард ЦСКА Федор Чалов. Дублем отметился Никола Влашич.

Вратарь армейцев Игорь Акинфеев провел 650-й матч в футболке клуба.

Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 5:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Чалов, 45+4 (с пенальти); 2:0 – Влашич, 50; 3:0 – Влашич, 58; 3:1 – Джорджевич, 78; 4:1 – Сигурдссон, 86; 5:1 – Обляков, 87.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Марадишвили, 59), Дивеев, Магнуссон, Кучаев (Тикнизян, 64), Дзагоев (Ахметов, 59), Обляков, Влашич, Зайнутдинов (Сигурдссон, 79), Чалов, Эджуке (Гайч, 64).

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Бауэр, Ломовицкий, Чаушич, Э. Кангва, Мохаммед (Хлусевич, 78), Панченко (Кангва, 60), Джорджевич.

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