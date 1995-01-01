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    РПЛ. ЦСКА разгромил тульский «Арсенал» и вышел на второе место

    Московский ЦСКА разгромил тульский «Арсенал» в матче 12-го тура РПЛ и вышел на второе место в чемпионате России. Отставание от идущего первым «Спартака» – два очка.

    Первый мяч в нынешнем сезоне РПЛ забил форвард ЦСКА Федор Чалов. Дублем отметился Никола Влашич.

    Вратарь армейцев Игорь Акинфеев провел 650-й матч в футболке клуба.

    Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

    ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 5:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Чалов, 45+4 (с пенальти); 2:0 – Влашич, 50; 3:0 – Влашич, 58; 3:1 – Джорджевич, 78; 4:1 – Сигурдссон, 86; 5:1 – Обляков, 87.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Марадишвили, 59), Дивеев, Магнуссон, Кучаев (Тикнизян, 64), Дзагоев (Ахметов, 59), Обляков, Влашич, Зайнутдинов (Сигурдссон, 79), Чалов, Эджуке (Гайч, 64).

    «Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Бауэр, Ломовицкий, Чаушич, Э. Кангва, Мохаммед (Хлусевич, 78), Панченко (Кангва, 60), Джорджевич.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии48
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      Рейтинг: +8581

      BRO_football 19 минут назад

      Вот кто, оказывается, от еврокубков не устаёт. А почему? Может, потому что мало старается? Нет! Потому что ЦСКА чемпион!

      1
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      Рейтинг: +517

      ySS 33 минуты назад

      Арсенал успешно отбивался до пенальти, а потом посыпался
      Сегодня был день Влашича, чуть хватку ослабили туляки, и он зафеерил.
      ЦСКА с победой!

      2
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      Рейтинг: +349

      BykAs 43 минуты назад

      Скамейка радует, в кой-то веки. Можно большие задачи решать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1643

      petrucho-spb 52 минуты назад

      Убедительно, с победой.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4545

      Томик 1 час назад

      Затоптали коники "Арсенал".

      1
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      Рейтинг: +1977

      sobaka120982 1 час назад

      Влашич!!!!!!! Это тот самый алмаз который набирает огранку в нашем чемпионате

      5
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      Рейтинг: +6030

      GoLenaStop 1 час назад

      ЦСКА с этой победой! Пусть она станет стимулом для победы и на европоле!
      Арсенал - молчи, туга печаль!..Терпи.
      Командам - спасибо за игру!
      Но осадочек остался... Судьи в поле - не нужны. Система VAR, навязанная извне, превращает наш честный и справедливый ногомяч в дешевое шоу на уровне компьютерной игры.
      Всем удачи! С ув.

      2
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      Рейтинг: +1977

      sobaka120982 1 час назад

      Красиво сделали сегодня!!!!! А не в Краснодаре)))

      0
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      Рейтинг: +4545

      Томик > sobaka120982 1 час назад

      Вот порадуйся своей победе, неужели недостаточно эмоций? Обязательно надо в сторону "Спартака" погавкать?

      7
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      Рейтинг: +1619

      Andrering87 > Томик 1 час назад

      Ты его ник посмотри, он только гавкать и может, просто лишь бы чего то сказать, мозг при этом не работает....

      4
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      Рейтинг: +10427

      Skull_Boy 1 час назад

      Вот это я понимаю настрой после несправедливой ничейки в ЛЕ отыгрались на следующих

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8499

      Persona_non_Grata 1 час назад

      КРУТО !!!

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