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  • РПЛ. ЦСКА разгромил тульский «Арсенал» и вышел на второе место

РПЛ. ЦСКА разгромил тульский «Арсенал» и вышел на второе место

26 октября 2020, 20:54
54

Московский ЦСКА разгромил тульский «Арсенал» в матче 12-го тура РПЛ и вышел на второе место в чемпионате России. Отставание от идущего первым «Спартака» – два очка.

Первый мяч в нынешнем сезоне РПЛ забил форвард ЦСКА Федор Чалов. Дублем отметился Никола Влашич.

Вратарь армейцев Игорь Акинфеев провел 650-й матч в футболке клуба.

Чемпионат России. РПЛ. 12-й тур

ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 5:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Чалов, 45+4 (с пенальти); 2:0 – Влашич, 50; 3:0 – Влашич, 58; 3:1 – Джорджевич, 78; 4:1 – Сигурдссон, 86; 5:1 – Обляков, 87.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Марадишвили, 59), Дивеев, Магнуссон, Кучаев (Тикнизян, 64), Дзагоев (Ахметов, 59), Обляков, Влашич, Зайнутдинов (Сигурдссон, 79), Чалов, Эджуке (Гайч, 64).

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Бауэр, Ломовицкий, Чаушич, Э. Кангва, Мохаммед (Хлусевич, 78), Панченко (Кангва, 60), Джорджевич.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Акинфеев Игорь
Комментарии (54)
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shurik45
1603734945
Всех армейцев с заслужанной победой!
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Кузьмич на трибуне
1603734979
Коняшки красиво и крупно победили. Всех болельщиков ЦСКА с победой. Армейцы на втором месте. Мои поздравления.
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slavа0508
1603735111
С Победой Армейцев!!!Да мощно вы раскатали Химки и Еврокубки вам не помешали,,,,рубилово за первое место будет чувствую конкретное в этом году,,
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InterMilLano1908
1603735193
Влашич КОСМОС!!! жаль что покинет РПЛ скоро... Орлову привет с малкомом
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CSKA №1
1603735266
Теперь Динамо Загреб!!!
Ответить
CSKA57
1603735371
Молодцы!!!
Ответить
Мага 13
1603735498
болел ЦСКА с эффектной победой, команда стала радовать игрой, молодцы)
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semm
1603735506
Красиво играли желаем им также и в ЛЕ выступить !!!
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sobaka120982
1603736250
Красиво сделали сегодня!!!!! А не в Краснодаре)))
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sobaka120982
1603736515
Влашич!!!!!!! Это тот самый алмаз который набирает огранку в нашем чемпионате
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