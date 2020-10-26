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    Семак: «Изначально не считал, что «Брюгге» – аутсайдер нашей группы»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил группу питерцев в Лиге чемпионов.

    «Легких групп в таком турнире, как Лига чемпионов, не может быть в принципе. Группа у нас непростая, интересная. Нам хочется сыграть весной–2021 в Лиге чемпионов, но того же хотят и все остальные, так что путевки на выход из группы никому заранее не гарантированы.

    «Брюгге» — известный клуб в Европе. Я изначально не считал, что он является аутсайдером нашей группы. И самое главное, что сам «Брюгге» уж точно не считает себя аутсайдером, что и показал в Петербурге. Плохо, что мы проиграли, никто с этим не спорит. Однако нам еще предстоит ответный матч с «Брюгге», в котором мы будем бороться за победу», – сказал Семак.

    • В первом матче группового этапа «Брюгге» обыграл «Зенит» со счетом 2:1.

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    Источник: «Деловой Петербург»

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    Сегодня, 15:44
    Комментарии7
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      Рейтинг: +295

      petlyra 1 минуту назад

      Правильно считал. Аутсайдер группы-Зенит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5349

      серега кашин 4 минуты назад

      зато игроки так считали за что и поплатились

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6823

      alp 15 минут назад

      Аутсайдер в группе, однозначно, Зенит.. ни игры ни физики...

      4
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      ...
      Рейтинг: +18735

      Боцман59rus > alp 10 минут назад

      ...ни тренера(физически) а скоро и фактически

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2282

      Genz 19 минут назад

      Аутсайдер Зенит.
      Одно очко хотя бы набрал

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      Бомбардиръ 19 минут назад

      "А если бы я был умным тренером, то Брюгге конечно был бы аутсайдером"...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1890

      AZ 20 минут назад

      Конечно, ведь там зенит в группе еще есть..

      4
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