Семак: «Изначально не считал, что «Брюгге» – аутсайдер нашей группы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил группу питерцев в Лиге чемпионов.

«Легких групп в таком турнире, как Лига чемпионов, не может быть в принципе. Группа у нас непростая, интересная. Нам хочется сыграть весной–2021 в Лиге чемпионов, но того же хотят и все остальные, так что путевки на выход из группы никому заранее не гарантированы.

«Брюгге» — известный клуб в Европе. Я изначально не считал, что он является аутсайдером нашей группы. И самое главное, что сам «Брюгге» уж точно не считает себя аутсайдером, что и показал в Петербурге. Плохо, что мы проиграли, никто с этим не спорит. Однако нам еще предстоит ответный матч с «Брюгге», в котором мы будем бороться за победу», – сказал Семак.