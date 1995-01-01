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    Аршавин: «Таблица РПЛ расстраивает, но «Спартак» лидирует по игре»

    Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал лидерство «Спартака» в РПЛ.

    «Таблица расстраивает. «Спартак» по игре лидирует. Непривычно видеть «Зенит» на второй строчке. «Краснодару» обидно, потому что он здорово сыграл с «Ренном» в Лиге чемпионов. Думаю, так же ожидал дать бой «Спартаку» и, скорее всего, победить. Считаю, что Безбородов нормально судил этот матч», — сказал Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +319

      Бенедиктус 4 минуты назад

      После слов о судействе Безбородова питерские болельщики лишат Аршавина статуса "легенда" ))

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