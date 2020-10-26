Аршавин: «Таблица РПЛ расстраивает, но «Спартак» лидирует по игре»

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал лидерство «Спартака» в РПЛ.

«Таблица расстраивает. «Спартак» по игре лидирует. Непривычно видеть «Зенит» на второй строчке. «Краснодару» обидно, потому что он здорово сыграл с «Ренном» в Лиге чемпионов. Думаю, так же ожидал дать бой «Спартаку» и, скорее всего, победить. Считаю, что Безбородов нормально судил этот матч», — сказал Аршавин.