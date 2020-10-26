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  • Аршавин: «Таблица РПЛ расстраивает, но «Спартак» лидирует по игре»

Аршавин: «Таблица РПЛ расстраивает, но «Спартак» лидирует по игре»

26 октября 2020, 13:20
13

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал лидерство «Спартака» в РПЛ.

«Таблица расстраивает. «Спартак» по игре лидирует. Непривычно видеть «Зенит» на второй строчке. «Краснодару» обидно, потому что он здорово сыграл с «Ренном» в Лиге чемпионов. Думаю, так же ожидал дать бой «Спартаку» и, скорее всего, победить. Считаю, что Безбородов нормально судил этот матч», — сказал Аршавин.

  • После 12 туров «Спартак» опережает «Зенит» на 3 очка.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Аршавин Андрей
Комментарии (13)
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Бенедиктус
1603708753
После слов о судействе Безбородова питерские болельщики лишат Аршавина статуса "легенда" ))
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paracetamol
1603709631
«Спартак» лидирует по игре, а Зенит скатился по глупости Семака.
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Fusballer
1603709638
"Непривычно видеть «Зенит» на второй строчке." Зато привычно будет видеть на последней строчке в группе ЛЧ.
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JTherry
1603709690
адекватный взгляд "легенды" и на таблицу и на судейство матча...
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NewLife
1603712003
Адекватненько.
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Литейный04
1603713226
Андрей, пора тебе снимать бутсы с гвоздя и самому выходить на поле, без тебя по ходу никак( и гнать дзюбу с семаком, не нужны нам такие "легенды" в команде
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Томик
1603713656
Кто-то недавно сказал, что Аршавин достоин более высокого поста, чем занимает сейчас. И по его взвешенным заявлениям становится понятно почему. А этот представитель "Краснодара", написавший какую-то чушь в своей претензии - самый что ни на есть "гендир" максимум. Даже "генеральным директором" его не назвать.
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Боцман59rus
1603717172
О как!!!
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zigbert
1603724487
Взвешенное высказывание. Но все же неожиданно слышать это от Андрея.
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Синитсосит
1603725285
неужели у Аршавина здравый смысл есть, вот уж неожиданно.
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