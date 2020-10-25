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  • Джикия: «Мозесу нужно объяснить правила поведения в «Спартаке», традиции и ценности»

Джикия: «Мозесу нужно объяснить правила поведения в «Спартаке», традиции и ценности»

25 октября 2020, 22:54
10

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как проходит адаптация Виктора Мозеса в клубе.

«Мозес – классный футболист, в этом нет сомнений. Когда он только пришел в команду, ребята говорили, что он немного стеснялся. Но это понятно. Команда уже вошла в сезон, а он новый человек, начал вливаться в нее с 11-го тура. Поэтому небольшая скованность объяснима.

В матче с «Химками» он впервые почувствовал команду в игре, ощутил эмоции, имел потрясающий момент. Затем немного улучшил кондиции на тренировках, притерся к ребятам. А результат мы все увидели в матче с «Краснодаром». Отличный гол и классная игра в его исполнении.

В первые дни особо его не трогали – чтобы он нормально вошел в коллектив. Но у нас в команде есть правила, которые надо будет ему объяснить. Чтобы он побыстрее вник в то, что происходит в «Спартаке» и для чего мы все это делаем. Но в целом он молодец. И особенно его приходу рад Рома Зобнин.

Что за правила? Элементарные правила поведения, традиции, ценности. То, для чего мы все это делаем, и как относимся друг к другу», – сказал Джикия.

  • Мозес перешел в «Спартак» на правах аренды из «Челси».
  • Он забил гол в ворота «Краснодара». Это был его первый матч за команду из Москвы.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Мозес Виктор Джикия Георгий
Комментарии (10)
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Psih86
1603655989
Эти традиции у вас случайно не Дзюба завёл в свое время...
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knikos
1603656226
Понял , в чём дело! После первого никчёмного выхода на поле , Музусу срочно провели обряд "посвящения в спамовцы" , и он ... забил !
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maygli
1603656743
Джикия прям такой разговорчивый вдруг стал. Не к добру это.
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maygli
1603659147
Дайте парню немного поиграть как он привык, потом будете объяснять, а то испортите раньше времени.
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oyabun
1603685051
Короче устроили парню КМБ. ))
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выхухоль
1603692386
сектанты что ли ? ..)) так заинтриговал, традиции... для чего, почему... навёл тень на плетень, так бы и сказал, что обломать его малость надо, наглый очень, видно сразу. что мутить, говори как есть или заткнись вовсе ..))
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