Джикия: «Мозесу нужно объяснить правила поведения в «Спартаке», традиции и ценности»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как проходит адаптация Виктора Мозеса в клубе.

«Мозес – классный футболист, в этом нет сомнений. Когда он только пришел в команду, ребята говорили, что он немного стеснялся. Но это понятно. Команда уже вошла в сезон, а он новый человек, начал вливаться в нее с 11-го тура. Поэтому небольшая скованность объяснима.

В матче с «Химками» он впервые почувствовал команду в игре, ощутил эмоции, имел потрясающий момент. Затем немного улучшил кондиции на тренировках, притерся к ребятам. А результат мы все увидели в матче с «Краснодаром». Отличный гол и классная игра в его исполнении.

В первые дни особо его не трогали – чтобы он нормально вошел в коллектив. Но у нас в команде есть правила, которые надо будет ему объяснить. Чтобы он побыстрее вник в то, что происходит в «Спартаке» и для чего мы все это делаем. Но в целом он молодец. И особенно его приходу рад Рома Зобнин.

Что за правила? Элементарные правила поведения, традиции, ценности. То, для чего мы все это делаем, и как относимся друг к другу», – сказал Джикия.