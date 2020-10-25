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    Джикия: «Мозесу нужно объяснить правила поведения в «Спартаке», традиции и ценности»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как проходит адаптация Виктора Мозеса в клубе.

    «Мозес – классный футболист, в этом нет сомнений. Когда он только пришел в команду, ребята говорили, что он немного стеснялся. Но это понятно. Команда уже вошла в сезон, а он новый человек, начал вливаться в нее с 11-го тура. Поэтому небольшая скованность объяснима.

    В матче с «Химками» он впервые почувствовал команду в игре, ощутил эмоции, имел потрясающий момент. Затем немного улучшил кондиции на тренировках, притерся к ребятам. А результат мы все увидели в матче с «Краснодаром». Отличный гол и классная игра в его исполнении.

    В первые дни особо его не трогали – чтобы он нормально вошел в коллектив. Но у нас в команде есть правила, которые надо будет ему объяснить. Чтобы он побыстрее вник в то, что происходит в «Спартаке» и для чего мы все это делаем. Но в целом он молодец. И особенно его приходу рад Рома Зобнин.

    Что за правила? Элементарные правила поведения, традиции, ценности. То, для чего мы все это делаем, и как относимся друг к другу», – сказал Джикия.

    • Мозес перешел в «Спартак» на правах аренды из «Челси».
    • Он забил гол в ворота «Краснодара». Это был его первый матч за команду из Москвы.

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    Источник: Sport24

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    25.10.2020 22:54
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3098

      maygli 9 минут назад

      Дайте парню немного поиграть как он привык, потом будете объяснять, а то испортите раньше времени.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3098

      maygli 49 минут назад

      Джикия прям такой разговорчивый вдруг стал. Не к добру это.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5445

      knikos 58 минут назад

      Понял , в чём дело! После первого никчёмного выхода на поле , Музусу срочно провели обряд "посвящения в спамовцы" , и он ... забил !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +971

      Psih86 1 час назад

      Эти традиции у вас случайно не Дзюба завёл в свое время...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1607

      Aston > Psih86 55 минут назад

      Эту традицию он у вас завел и продолжит внедрять свои традиции в другие немытые тела

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2461

      Puddle 1 час назад

      Главная традиция- парить зулусов в тарасоффской бане! Гы-гы-гы

      3
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      Рейтинг: +2519

      Питерский князь > Puddle 32 минуты назад

      На тарасовке обычай есть, мыло, в душе, по очереди ронять.
      =)))

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