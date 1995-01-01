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    Мозес в Краснодаре забил дебютный гол за «Спартак»

    В эти минуты проходит матч 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком». На 33-й минуте второй мяч гостей забил Виктор Мозес.

    Это дебютный мяч в России для арендованного у «Челси» полузащитника.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Краснодаре.
    • «Спартак» в случае победы единолично возглавит таблицу.
    • «Краснодар», если уступит, останется восьмым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:38
    Комментарии28
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      Рейтинг: +8284

      JTherry 15 минут назад

      я же говорил, что Витя выйдет и забьет - забил!!!!! молодец наш "новичок"!!!! а Бакаева надо было менять уже на 30-й минуте, ну не тянет юноша, и темп не держит...

      0
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      Рейтинг: +4424

      Томик 44 минуты назад

      Меньше Бакаевых на поле - проще игра и потерь в десять раз меньше.

      1
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      Рейтинг: +7

      aleks 265814 1 час назад

      всяким шурикам и долбочесам ,первый гол забит чисто и второй тоже. Жарим бычков а зина слюни пускает

      2
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      Рейтинг: +5321

      серега кашин 1 час назад

      показал свое мастерство

      2
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      Рейтинг: +1613

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Молодец ! ! !

      2
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      Рейтинг: +5274

      subbotaspartak 1 час назад

      Первому тайму конец,
      2:0, Спартак молодец!

      3
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      Рейтинг: +2253

      shurik45 1 час назад

      Первый гол с нарушением забит, судейство на высоте конечно.

      1
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      Рейтинг: +1818

      СвинкаСправедливости > shurik45 1 час назад

      Ну Чернов же полез в эту борьбу всё-таки, враскорячку полез, так неуклюже боднул и ожидал не пойми чего в ответ.

      0
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      Рейтинг: +2253

      shurik45 > СвинкаСправедливости 1 час назад

      Повтор посмотри и не один раз. Здесь одна трактовка-это фол.

      0
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      Рейтинг: +4424

      Томик > shurik45 46 минут назад

      Ошибка защитника. Васина бы сожрали за такое. Какой нахер фол?

      0
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      Рейтинг: +4424

      Томик > shurik45 45 минут назад

      А вот Родригес разбил с размаху лицо Умярову и желтая пострадавшему - это пять, конечно.

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      Рейтинг: +1818

      СвинкаСправедливости > shurik45 45 минут назад

      Причина какая? Что Чернов вместо того, чтобы играть в мяч, вразвалочку толкаться с напом стал и отлетел от него?

      0
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      Рейтинг: +2253

      shurik45 > Томик 45 минут назад

      Какая нах ошибка ,глаза открой!

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      Рейтинг: +2253

      shurik45 > СвинкаСправедливости 44 минуты назад

      ржу не могу)))

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      Рейтинг: +4424

      Томик > shurik45 44 минуты назад

      ) советы папе своему давай, как лавочку красить.

      0
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      Рейтинг: +2253

      shurik45 > Томик 42 минуты назад

      Алеша он и есть Алеша!))

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      Рейтинг: +4424

      Томик > shurik45 35 минут назад

      ) мозгов больше ни на что не хватает? Жалко мамку твою, каждый день наблюдать такое убожество.

      0
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      Рейтинг: +2253

      shurik45 > Томик 32 минуты назад

      Алеша ,ты упал ниже плинтуса.Поздравляю.

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      Рейтинг: +4424

      Томик > shurik45 27 минут назад

      Ты там в заготовках, которые в шок ровесников вводят, имена меняешь, что ли, чучело? С чем ты меня можешь поздравлять, ушлёпочек? Это же страшно, "упасть ниже плинтуса" в глазах shurik45. Ты ещё отпишись от меня где - нибудь. Как дальше жить?

      0
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      Рейтинг: +18701

      Боцман59rus 1 час назад

      Шалаву Орзул уберите

      1
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      Рейтинг: +545

      Dizgen 1 час назад

      Витек красаваа

      2
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      Рейтинг: +3836

      afw13 1 час назад

      Витёк ай красавчик, открыл счет своим голам в РПЛ чернявый)

      5
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