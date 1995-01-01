Мозес в Краснодаре забил дебютный гол за «Спартак»

я же говорил, что Витя выйдет и забьет - забил!!!!! молодец наш "новичок"!!!! а Бакаева надо было менять уже на 30-й минуте, ну не тянет юноша, и темп не держит...
В эти минуты проходит матч 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком». На 33-й минуте второй мяч гостей забил Виктор Мозес.
Это дебютный мяч в России для арендованного у «Челси» полузащитника.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Краснодаре.
- «Спартак» в случае победы единолично возглавит таблицу.
- «Краснодар», если уступит, останется восьмым.