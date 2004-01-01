Гвардиола выдал худший старт в чемпионате в тренерской карьере

пеп мало миллиардов попросил у шейхов, а так интересно смог бы он тренировать бедного середняка или он умеет только тратить деньги
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впервые в карьере набрал менее десяти очков в первых пяти матчах чемпионата. Сейчас на счету манчестерцев восемь баллов.
В шестом туре чемпионата Англии «Сити» не справился с «Вест Хэмом» (1:1).
- Тренерскую карьеру на взрослом уровне Гвардиола начал в 2008 году, когда возглавил «Барселону».
- «Сити» сейчас идет в АПЛ 11-м.
- 27 октября команда сыграет в Лиге чемпионов с «Марселем».