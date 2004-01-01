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    Гвардиола выдал худший старт в чемпионате в тренерской карьере

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впервые в карьере набрал менее десяти очков в первых пяти матчах чемпионата. Сейчас на счету манчестерцев восемь баллов.

    В шестом туре чемпионата Англии «Сити» не справился с «Вест Хэмом» (1:1).

    • Тренерскую карьеру на взрослом уровне Гвардиола начал в 2008 году, когда возглавил «Барселону».
    • «Сити» сейчас идет в АПЛ 11-м.
    • 27 октября команда сыграет в Лиге чемпионов с «Марселем».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 09:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5323

      серега кашин 11 минут назад

      пеп мало миллиардов попросил у шейхов, а так интересно смог бы он тренировать бедного середняка или он умеет только тратить деньги

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10402

      Skull_Boy 1 час назад

      Пора Пепу менять команду

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