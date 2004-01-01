Гвардиола выдал худший старт в чемпионате в тренерской карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впервые в карьере набрал менее десяти очков в первых пяти матчах чемпионата. Сейчас на счету манчестерцев восемь баллов.

В шестом туре чемпионата Англии «Сити» не справился с «Вест Хэмом» (1:1).