«Джикия и Бакаев в огне!». «Спартак» смотрел бой Нурмагомедов – Гейджи в раздевалке «Краснодара»

Джикия сигарету в рот закинул?
Футболисты «Спартака» (за исключением Виктора Мозеса, который предпочел находиться в автобусе) совместно смотрели бой UFC Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гейджи. Ради этого они остались в раздевалке стадиона «Краснодар» после победного матча 12-го тура РПЛ.
«Россиянин выиграл во втором раунде и посвятил успех умершему летом отцу Абдулманапу, который был страстным болельщиком «Спартака», – написали москвичи.
- После просмотра «Спартак» улетел из Краснодара.
- Команда лидирует в РПЛ.
- Нурмагомедов объявил о завершении бойцовской карьеры.