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    «Джикия и Бакаев в огне!». «Спартак» смотрел бой Нурмагомедов – Гейджи в раздевалке «Краснодара»

    Футболисты «Спартака» (за исключением Виктора Мозеса, который предпочел находиться в автобусе) совместно смотрели бой UFC Хабиб НурмагомедовДжастин Гейджи. Ради этого они остались в раздевалке стадиона «Краснодар» после победного матча 12-го тура РПЛ.

    «Россиянин выиграл во втором раунде и посвятил успех умершему летом отцу Абдулманапу, который был страстным болельщиком «Спартака», – написали москвичи.

    • После просмотра «Спартак» улетел из Краснодара.
    • Команда лидирует в РПЛ.
    • Нурмагомедов объявил о завершении бойцовской карьеры.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 08:15
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3186

      mdu86 23 минуты назад

      Джикия сигарету в рот закинул?

      0
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      Рейтинг: -118

      Woodbreak 1 час назад

      Два чурки = два дебила

      -2
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      Рейтинг: +1131

      22 raza chemp > Woodbreak 1 час назад

      Эти как ты говоришь два чурки играют в самой популярной команде россии , хабиб не победимый в мире со счетом 29:0, а ты писю на диване свою из кулока вытащить не можешь вывод один ты дибил а не они

      8
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      Рейтинг: +3111

      Кинстифа > Woodbreak 1 час назад

      Когда же наступит тот день, когда такие как ты поймут, что нельзя упрекать человека в том, что от него не зависит.. ты мог тоже родиться в другой стране...
      Главное какой человек, а не откуда он родом и какой национальности!!!!

      6
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      Рейтинг: -118

      Woodbreak > 22 raza chemp 1 час назад

      Все спокойные ребята, а эти два клоуна, это ненормально

      0
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