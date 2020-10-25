«Джикия и Бакаев в огне!». «Спартак» смотрел бой Нурмагомедов – Гейджи в раздевалке «Краснодара»

Футболисты «Спартака» (за исключением Виктора Мозеса, который предпочел находиться в автобусе) совместно смотрели бой UFC Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гейджи. Ради этого они остались в раздевалке стадиона «Краснодар» после победного матча 12-го тура РПЛ.

«Россиянин выиграл во втором раунде и посвятил успех умершему летом отцу Абдулманапу, который был страстным болельщиком «Спартака», – написали москвичи.