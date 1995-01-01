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    Газизов: «Мозес показывает, что обладает высочайшим классом»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал игру Виктора Мозеса в матче 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1). Нигериец забил дебютный гол в России.

    «Мозес еще не до конца готов играть в полную силу. Он показывает, что игрок высочайшего класса. Отыграл в Краснодаре настолько, насколько может. Ему большое спасибо. Хорошая игра», – сказал Газизов.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25294

      oyabun 1 час назад

      Видно, что пока ему не по силам отыграть весь матч. Но техника уже сейчас видно очень высокого класса. Хорошо что такой игрок появился в нашем футболе.

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      Рейтинг: +4459

      Томик 1 час назад

      То, что Мозес - игрок приличного уровня для РПЛ - это несомненно. Главное сейчас, чтобы его физическое состояние и возраст позволили ему набрать действительно хорошую форму. Если сможет играть полные матчи с присущей ему лёгкостью - будет великолепно.

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