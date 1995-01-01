Газизов: «Мозес показывает, что обладает высочайшим классом»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал игру Виктора Мозеса в матче 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1). Нигериец забил дебютный гол в России.

«Мозес еще не до конца готов играть в полную силу. Он показывает, что игрок высочайшего класса. Отыграл в Краснодаре настолько, насколько может. Ему большое спасибо. Хорошая игра», – сказал Газизов.