АПЛ. «Манчестер Юнайтед» и «Челси» обошлись без голов, «Фулхэм» уступил в дерби «Кристал Пэлас»

Фулхэм-стабильный поставщик очков соперникам в чемпионате.команда откровенно не готова к выступлению в Премьер Лиге.матч в Манчестере,по большому счету,разочаровал качеством игры.но на все есть свои причины..
Участники Лиги чемпионов не смогли выявить сильнейшего. «Манчестер Юнайтед» остался в таблице 15-м.
Также состоялось лондонское дерби. Победа осталась за «Кристал Пэлас», который идет в таблице пятым.
Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур
Манчестер Юнайтед – Челси – 0:0
Фулхэм – Кристал Пэлас – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Ридевалд, 8; 0:2 – Заха, 64; 1:2 – Кэрни, 90+5.
Удаления: Камара, 88 – нет.