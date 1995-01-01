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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» и «Челси» обошлись без голов, «Фулхэм» уступил в дерби «Кристал Пэлас»

    Участники Лиги чемпионов не смогли выявить сильнейшего. «Манчестер Юнайтед» остался в таблице 15-м.

    Также состоялось лондонское дерби. Победа осталась за «Кристал Пэлас», который идет в таблице пятым.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур

    Манчестер Юнайтед – Челси – 0:0

    Фулхэм – Кристал Пэлас – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ридевалд, 8; 0:2 – Заха, 64; 1:2 – Кэрни, 90+5.

    Удаления: Камара, 88 – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1178

      21082014 11 минут назад

      Фулхэм-стабильный поставщик очков соперникам в чемпионате.команда откровенно не готова к выступлению в Премьер Лиге.матч в Манчестере,по большому счету,разочаровал качеством игры.но на все есть свои причины..

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