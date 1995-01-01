АПЛ. «Манчестер Юнайтед» и «Челси» обошлись без голов, «Фулхэм» уступил в дерби «Кристал Пэлас»

Участники Лиги чемпионов не смогли выявить сильнейшего. «Манчестер Юнайтед» остался в таблице 15-м.

Также состоялось лондонское дерби. Победа осталась за «Кристал Пэлас», который идет в таблице пятым.

Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур

Манчестер Юнайтед – Челси – 0:0

Фулхэм – Кристал Пэлас – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ридевалд, 8; 0:2 – Заха, 64; 1:2 – Кэрни, 90+5.

Удаления: Камара, 88 – нет.

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