«Реал» опубликовал заявку на матч с «Барселоной», Рамос – в составе

Тренерский штаб «Реала» определился с заявкой команды на матч седьмого тура Примеры против «Барселоны».

В список футболистов, которые смогут принять участие в Эль Класико, вошел капитан мадридцев Серхио Рамос, который с прошлых выходных восстанавливался после травмы колена.

Вратари: Куртуа, Лунин, Лопес;

Защитники: Милитао, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Менди;

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско;

Нападающие: Бензема, Асенсио, Лукас, Йович, Винисиус, Родриго.

Матч состоится в субботу, начало – в 17:00 мск.

«Реал» идет на шестом месте в турнирной таблице Примеры, «Барса» – на девятом.