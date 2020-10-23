«Реал» опубликовал заявку на матч с «Барселоной», Рамос – в составе

Тренерский штаб «Реала» определился с заявкой команды на матч седьмого тура Примеры против «Барселоны».
В список футболистов, которые смогут принять участие в Эль Класико, вошел капитан мадридцев Серхио Рамос, который с прошлых выходных восстанавливался после травмы колена.
Вратари: Куртуа, Лунин, Лопес;
Защитники: Милитао, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Менди;
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско;
Нападающие: Бензема, Асенсио, Лукас, Йович, Винисиус, Родриго.
- Матч состоится в субботу, начало – в 17:00 мск.
- «Реал» идет на шестом месте в турнирной таблице Примеры, «Барса» – на девятом.
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Источник: Официальный твиттер «Реала»