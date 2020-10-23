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    Гол Модрича – лучший в первом туре группового этапа ЛЧ

    УЕФА назвал автора лучшего гола по итогам первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Этого звания удостоился полузащитник «Реала» Лука Модрич за забитый мяч в ворота «Шахтера».

    На награду также претендовали Корентен Толиссо («Бавария»), Алехандро Гомес («Аталанта») и Кристиан Рамирес («Краснодар»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9986

      DeStar 1 час назад

      Ну все крутые, возможно 1 и 2 место выделяются больше всего, а кому 1 кому 2 уже хз)

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