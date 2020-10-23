Гол Модрича – лучший в первом туре группового этапа ЛЧ

Ну все крутые, возможно 1 и 2 место выделяются больше всего, а кому 1 кому 2 уже хз)
УЕФА назвал автора лучшего гола по итогам первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Этого звания удостоился полузащитник «Реала» Лука Модрич за забитый мяч в ворота «Шахтера».
На награду также претендовали Корентен Толиссо («Бавария»), Алехандро Гомес («Аталанта») и Кристиан Рамирес («Краснодар»).
Гол недели забил Лука Модрич!Согласны с порядком голов? #ЛигаЧемпионов | @NissanFootball pic.twitter.com/wbT9boe7LX— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 23, 2020