Sport.es: Пике согласился на 50-процентное снижение зарплаты в «Барселоне» до конца сезона

Какие то дэбилы.
Ну вот видят что финансы поют романсы. Взяли бы в прошедшее ТО продали бы месси своего млн за 50, сколько бы бабла сэкономили. А в результате что? Не мотивированный месси с жирным контрактом и дырой в бюджете. Идиоты)
Защитник «Барселоны» Жерар Пике решил помочь клубу, пострадавшему из-за пандемии коронавируса.
Он согласился на понижение зарплаты на 50 процентов до конца нынешнего сезона.
Еще четыре футболиста пошли на 30-процентное понижение зарплаты. Это Марк-Андре тер Стеген, Френки де Йонг и Клеман Лангле.
- Все четверо 21 октября продлили контракты с «Барселоной».
- Другие игроки остались недовольны этим, так как выступали против снижения зарплат.