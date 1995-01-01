Sport.es: Пике согласился на 50-процентное снижение зарплаты в «Барселоне» до конца сезона

Защитник «Барселоны» Жерар Пике решил помочь клубу, пострадавшему из-за пандемии коронавируса.

Он согласился на понижение зарплаты на 50 процентов до конца нынешнего сезона.

Еще четыре футболиста пошли на 30-процентное понижение зарплаты. Это Марк-Андре тер Стеген, Френки де Йонг и Клеман Лангле.