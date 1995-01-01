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    Sport.es: Пике согласился на 50-процентное снижение зарплаты в «Барселоне» до конца сезона

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике решил помочь клубу, пострадавшему из-за пандемии коронавируса.

    Он согласился на понижение зарплаты на 50 процентов до конца нынешнего сезона.

    Еще четыре футболиста пошли на 30-процентное понижение зарплаты. Это Марк-Андре тер Стеген, Френки де Йонг и Клеман Лангле.

    • Все четверо 21 октября продлили контракты с «Барселоной».
    • Другие игроки остались недовольны этим, так как выступали против снижения зарплат.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 12:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +861

      кто там 26 минут назад

      Какие то дэбилы.
      Ну вот видят что финансы поют романсы. Взяли бы в прошедшее ТО продали бы месси своего млн за 50, сколько бы бабла сэкономили. А в результате что? Не мотивированный месси с жирным контрактом и дырой в бюджете. Идиоты)

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