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    AS: Роналду сыграет с «Барселоной», если сдаст отрицательный тест на коронавирус за сутки до матча

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду имеет шансы принять участие в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

    По информации AS, португальцу разрешат выйти на поле, если за 24 часа до игры его тест на COVID-19 будет отрицательным.

    Сегодня сообщалось, что 35-летний футболист снова сдал положительный тест на коронавирус.

    • Матч «Ювентус» – «Барселона» состоится 28 октября в Турине.
    • В этом сезоне Роналду забил три гола и сделал один ассист в двух встречах.

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    Источник: AS

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    22.10.2020 22:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +548

      JI e x a 56 минут назад

      И что-то мне подсказывает, что он-таки сдаст этот отрицательный тест в аккурат за сутки до матча=))) А после матча опять сдаст положительный=))

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      Рейтинг: +18624

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Уверен, что так и будет! И нервы им попортит.

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