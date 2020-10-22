AS: Роналду сыграет с «Барселоной», если сдаст отрицательный тест на коронавирус за сутки до матча

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду имеет шансы принять участие в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

По информации AS, португальцу разрешат выйти на поле, если за 24 часа до игры его тест на COVID-19 будет отрицательным.

Сегодня сообщалось, что 35-летний футболист снова сдал положительный тест на коронавирус.