AS: Роналду сыграет с «Барселоной», если сдаст отрицательный тест на коронавирус за сутки до матча

И что-то мне подсказывает, что он-таки сдаст этот отрицательный тест в аккурат за сутки до матча=))) А после матча опять сдаст положительный=))
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду имеет шансы принять участие в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».
По информации AS, португальцу разрешат выйти на поле, если за 24 часа до игры его тест на COVID-19 будет отрицательным.
Сегодня сообщалось, что 35-летний футболист снова сдал положительный тест на коронавирус.
- Матч «Ювентус» – «Барселона» состоится 28 октября в Турине.
- В этом сезоне Роналду забил три гола и сделал один ассист в двух встречах.